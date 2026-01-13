Інтерфакс-Україна
05:34 13.01.2026

Посол США в Індії Гор заявив про намір просувати пріоритети Трампа

Новий посол США в Індії Серджіо Гор повідомив про початок роботи в американському посольстві в Нью-Делі та заявив про намір зосередитися на просуванні пріоритетів президента США Дональд Трамп і поглибленні партнерства між США та Індією.

"Сьогодні мій перший день у посольстві США в Нью-Делі. Для мене честь приєднатися до цієї відданої команди, і я прагну розпочати роботу над просуванням пріоритетів президента Дональда Трампа та поглибленням партнерства між США та Індією. Я не міг би бути більш оптимістичним щодо днів, що чекають на обидві наші країни під керівництвом президента Трампа", - написав він у соцмережі Х.

