Інтерфакс-Україна
Події
21:41 13.01.2026

Законопроєкт, який забороняє використання державних коштів для вторгнення в державу НАТО, внесли на розгляд Конгресу США - Стефанішина

1 хв читати
Законопроєкт, який забороняє використання державних коштів для вторгнення в державу НАТО, внесли на розгляд Конгресу США - Стефанішина

Двопартійна група членів Палати представників США внесла на розгляд законопроєкт "No Funds for NATO Invasion Act", повідомила посол України в США Ольга Стефанішина в телеграм-каналі у вівторок.

"No Funds for NATO Invasion Act" містить заборону використання федеральних коштів для вторгнення до будь-якої держави-члена НАТО або на територію, що перебуває під захистом НАТО.

Співавторами документа є 23 конгресмени. Двопартійна група членів Палати представників США- республіканець Д.Бейкон, демократи Б.Кітінґ, С.Гойєр та Б.Бойл (Д) внесла законопроєкт на розгляд Конгресу.

"Положення документа передбачають: заборону виділення будь-яких федеральних коштів для вторгнення до держави-члена НАТО або на будь-яку територію, що перебуває під захистом статті 5 Північноатлантичного договору; заборону будь-якому посадовцю чи службовцю США вчиняти дії з метою здійснення вторгнення до держави-члена НАТО або на територію, захищену статтею 5 Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні Стефанішиної в Телеграм.

 

Теги: #нато #кошти #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:02 13.01.2026
Програма PURL потребує наповнення, в січні зроблено ще недостатньо – Зеленський

Програма PURL потребує наповнення, в січні зроблено ще недостатньо – Зеленський

17:55 13.01.2026
Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

12:20 13.01.2026
Україна на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО закликала до посилення ППО країни

Україна на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО закликала до посилення ППО країни

11:41 13.01.2026
Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

05:34 13.01.2026
Посол США в Індії Гор заявив про намір просувати пріоритети Трампа

Посол США в Індії Гор заявив про намір просувати пріоритети Трампа

02:22 13.01.2026
США закликали американців негайно залишити Іран

США закликали американців негайно залишити Іран

00:09 13.01.2026
Трамп заявив про 25% мита проти країн, які ведуть бізнес з Іраном

Трамп заявив про 25% мита проти країн, які ведуть бізнес з Іраном

21:56 12.01.2026
Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

14:46 12.01.2026
Нацполіція: директору будівельної компанії на Херсонщині повідомлено про підозру у привласненні 5 млн грн на укриття

Нацполіція: директору будівельної компанії на Херсонщині повідомлено про підозру у привласненні 5 млн грн на укриття

08:09 12.01.2026
Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

ВАЖЛИВЕ

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

ОСТАННЄ

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

Ставка ухвалила рішення підвищити ефективність "Лінії дронів" – Умєров

Тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря стався в Києві

Зеленський про ситуацію в Ірані: Режим, який убив стільки людей, не заслуговує на існування

22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

В Ірпені водопостачання та водовідведення функціонує в штатному режимі – ОВА

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

Станом на 1 січня в Україні підтверджено пошкодження/руйнація більш 2,5 тис об’єктів в медзакладах

Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА