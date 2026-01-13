Законопроєкт, який забороняє використання державних коштів для вторгнення в державу НАТО, внесли на розгляд Конгресу США - Стефанішина

Двопартійна група членів Палати представників США внесла на розгляд законопроєкт "No Funds for NATO Invasion Act", повідомила посол України в США Ольга Стефанішина в телеграм-каналі у вівторок.

"No Funds for NATO Invasion Act" містить заборону використання федеральних коштів для вторгнення до будь-якої держави-члена НАТО або на територію, що перебуває під захистом НАТО.

Співавторами документа є 23 конгресмени. Двопартійна група членів Палати представників США- республіканець Д.Бейкон, демократи Б.Кітінґ, С.Гойєр та Б.Бойл (Д) внесла законопроєкт на розгляд Конгресу.

"Положення документа передбачають: заборону виділення будь-яких федеральних коштів для вторгнення до держави-члена НАТО або на будь-яку територію, що перебуває під захистом статті 5 Північноатлантичного договору; заборону будь-якому посадовцю чи службовцю США вчиняти дії з метою здійснення вторгнення до держави-члена НАТО або на територію, захищену статтею 5 Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні Стефанішиної в Телеграм.