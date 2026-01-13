Зеленський обговорив з Гремом і Блюменталем просування санкційного законопроєкту

Президент України Володимир Зеленський провів відео-розмову сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Про зміст розмови Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі у вівторок.

Розмова стосувалася, серед іншого, наслідків російських атак на українську енергетику і пріоритетної потреби України в ракетах для ППО.

"Бачимо багато різних факторів, які роблять Путіна, а отже, і всю Росію, значно слабшими. Важливо максимально посилити всі можливі форми тиску, щоб нарешті змусити росіян закінчити цю війну", – зазначив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили актуальний стан санкційного законопроєкту сенаторів, що здатний суттєво вплинути на позиції РФ та всіх, хто допомагає їй у цій війні.

"Розповів також про перебіг наших контактів із представниками Президента Трампа, ми вже дуже близькі до фіналізації документів. І я вдячний сенаторам за їхню позицію щодо важливості гарантій безпеки та їх подальшої двопартійної підтримки в Конгресі США. Всі памʼятають, що таке Будапештський меморандум, ніхто не хоче його повторення", - написав Зеленський у Телеграм.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17639