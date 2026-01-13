Інтерфакс-Україна
20:55 13.01.2026

Зеленський про ситуацію в Ірані: Режим, який убив стільки людей, не заслуговує на існування

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зміни правлячого режиму в Ірані, де зараз відбуваються численні акції протесту.

"Підтримуємо позицію по Ірану – режим, який там був стільки років і який убив стільки людей, не заслуговує на існування. Зміни потрібні. Так само потрібні зміни тут, у Європі: кровопролиття, яке розпочала Росія і яке тільки Росія затягує, повинне закінчитись", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Як повідомлялося, дії силових структур Ірану проти загальнонаціональних протестів призвели до загибелі, щонайменше, 538 людей, ще більше осіб вважаються загиблими, а понад 10 тис. були затримані за останні два тижні. Серед загиблих 490 були протестувальниками, а 48 – членами силових структур. Через обмеження доступу до інтернету та телефонного зв’язку оцінити масштаби протестів з-за кордону стало складніше, а уряд Ірану не надає офіційних даних щодо жертв.

Пізніше редакційна колегія Iran International повідомила про те що в ході придушення протестів протягом двох ночей поспіль, у четвер та п'ятницю, 8 та 9 січня, було вбито щонайменше 12 тисяч людей. За отриманою інформацією, вбиті були в основному розстріляні силами Корпусу ісламської революційної гвардії та Басідж. Це вбивство було повністю організованим, а не результатом "спорадичних" і "непланових" зіткнень.

10 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни. Керівники Франції, Німеччини та Великої Британії у спільній заяві також засудили вбивства маніфестантів в Ірані та закликали владу країни до стриманості. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила повну підтримку протестувальникам у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою, а президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану в його прагненні до свободи. 11 січня сенатор США Ліндсі Грем заявив, що "довга ніч" для іранців скоро завершиться, а допомога їм вже в дорозі.

12 січня Трамп заявив, що призупинив дипломатичні відносини з Тегераном на тлі придушення антиурядових протестів, закликав протестувальників продовжувати боротьбу та захоплювати урядові установи. Він також оголосив про введення тарифів у розмірі 25% щодо країн, які співпрацюють з Тегераном.

Зеленський раніше заявляв, що "кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є".

 

Теги: #іран #протести #президент

