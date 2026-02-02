Ізраїль високо цінує рішення України визнати іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією – посол

Рішення України визнати терористичною організацією іранский Корпус вартових ісламської революції (КВІР) високо оцінили в Ізраїлі, повідомив посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський на платформі X в понеділок.

"Україна повідомила Ізраїль про своє рішення визнати Іранський корпус ісламської революційної гвардії (IRGC) терористичною організацією IRGC. Повідомлення було передано сьогодні ввечері Гідеону Саару його українським колегою Андрієм Сибігою. Ми високо цінуємо рішення України", - написав Бродський на X.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар також відреагував на X на визнання КВІР терористичною організацією в Україні.

"Ми високо оцінюємо рішення Президента України Зеленського про визнання Іранської революційної гвардії терористичною організацією. Це важливе дипломатичне і моральне рішення: проти терору. Проти репресій. За свободу", - написав Саар на X.

Мотиви України пояснив на X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Політика терору Ірану всередині країни та за її межами спричинила масові вбивства, дестабілізацію та страждання. Вона призвела до тисяч смертей від утисків в Ірані, використання дронів "Шахед" в Україні та насильства в інших країнах. Ми вирішили називати речі своїми іменами", - написав на X Сибіга.

Джерело: https://x.com/gidonsaar/status/2018407909965578616?s=20

https://x.com/michael_brodsk/status/2018396191315107938?s=20

https://x.com/andrii_sybiha/status/2018413869115306254?s=20