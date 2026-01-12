Інтерфакс-Україна
Події
22:55 12.01.2026

Законопроєкт про "анексію Гренландії та надання статусу штату США" внесли в Конгрес США

1 хв читати

Республіканець із Палати представників США Ренді Файн вніс до Конгресу законопроєкт про "анексію Гренландії", передає Fox News.

Як пише видання, законопроєкт має уповноважити президента США Дональда Трампа "вжити таких кроків, які можуть бути необхідними", для придбання Гренландії та запуску процесу її приєднання до Сполучених Штатів.

Файн у коментарі розповів, що суверенітет США над Гренландією нібито в інтересах усього світу.

"Конгрес все одно повинен буде ухвалити рішення про надання їй статусу штату, але цей законопроєкт просто уповноважить президента робити те, що він робить зараз, і покаже, що Конгрес його підтримує. Це прискорить шлях до перетворення на штат, але остаточне рішення все одно залишиться за Конгресом", - пояснив він.

На його думку, контроль США над Гренландією був би вигідний для жителів острова.

"У них високий рівень бідності. Данія погано з ними поводилася. Коли війна прийшла до них, Данія не змогла їх захистити. Хто захистив Гренландію під час Другої світової війни? Ми", - додав він.

Також Файн вважає, що найкращий спосіб для США "отримати" Гренландію - придбати її.

"Рівень бідності в Гренландії значно вищий, ніж у Данії. Країною керують соціалісти, і не в інтересах Америки, щоб така велика територія між Сполученими Штатами і Росією управлялася соціалістами", - заявив він.

Джерело: https://www.foxnews.com/politics/trumps-greenland-push-escalates-gop-lawmaker-moves-make-americas-51st-state

Теги: #законопроєкт #штат #гренландія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 12.01.2026
США закликають G7 та партнерів зменшити залежність від критичних мінералів із Китаю - ЗМІ

США закликають G7 та партнерів зменшити залежність від критичних мінералів із Китаю - ЗМІ

08:09 12.01.2026
Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

05:32 12.01.2026
Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

04:28 12.01.2026
Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

03:31 12.01.2026
Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

19:17 11.01.2026
Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

23:41 10.01.2026
Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

20:33 10.01.2026
Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

03:21 10.01.2026
Трамп вкотре заявив про намір контролювати Гренландію

Трамп вкотре заявив про намір контролювати Гренландію

04:29 09.01.2026
США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

ОСТАННЄ

У Дніпрі до житлових будинків підключають мобільні генератори - мер

Україна формує Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання – Кулеба

Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

"Слуга народу" підтримала кандидатури на посади міністрів оборони, енергетики та голови ФДМ - речниця фракції

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Понад 90% столичних багатоповерхівок уже з опаленням після російської атаки – Кулеба

Президент звільнив Рудницького з посади очільника Волинської ОВА, т.в.о став його заступник Романюк

Свириденко доручила Міненерго і Мінфіну опрацювати доплати для енергетиків

Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА