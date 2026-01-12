Законопроєкт про "анексію Гренландії та надання статусу штату США" внесли в Конгрес США

Республіканець із Палати представників США Ренді Файн вніс до Конгресу законопроєкт про "анексію Гренландії", передає Fox News.

Як пише видання, законопроєкт має уповноважити президента США Дональда Трампа "вжити таких кроків, які можуть бути необхідними", для придбання Гренландії та запуску процесу її приєднання до Сполучених Штатів.

Файн у коментарі розповів, що суверенітет США над Гренландією нібито в інтересах усього світу.

"Конгрес все одно повинен буде ухвалити рішення про надання їй статусу штату, але цей законопроєкт просто уповноважить президента робити те, що він робить зараз, і покаже, що Конгрес його підтримує. Це прискорить шлях до перетворення на штат, але остаточне рішення все одно залишиться за Конгресом", - пояснив він.

На його думку, контроль США над Гренландією був би вигідний для жителів острова.

"У них високий рівень бідності. Данія погано з ними поводилася. Коли війна прийшла до них, Данія не змогла їх захистити. Хто захистив Гренландію під час Другої світової війни? Ми", - додав він.

Також Файн вважає, що найкращий спосіб для США "отримати" Гренландію - придбати її.

"Рівень бідності в Гренландії значно вищий, ніж у Данії. Країною керують соціалісти, і не в інтересах Америки, щоб така велика територія між Сполученими Штатами і Росією управлялася соціалістами", - заявив він.

Джерело: https://www.foxnews.com/politics/trumps-greenland-push-escalates-gop-lawmaker-moves-make-americas-51st-state