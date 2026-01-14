Інтерфакс-Україна
02:31 14.01.2026

Ворог вразив ударними БпЛА інфраструктуру Кривого Рогу, масштабні відключення електрики та опалення

Понад 45 тисяч домогосподарств відключено від постачання електроенергії та понад 700 будинків – без тепла внаслідок масованої нічної атаки ударними БпЛА ворога на інфраструктуру Кривого Рогу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул в телеграм-каналі станом на 01:59 середи.

"Аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання, і понад 700 будинків від теплопостачання декількох котелень. Малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадую, що для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі. Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим. По електротранспорту - швидкісний трамвай вранці не працюватиме. Штаб ліквідації наслідків вже працює", - написав Вілкул в Телеграм.

Джерело: https://t.me/vilkul/14483

Теги: #наслідки #атака #кривий #ріг #бпла

