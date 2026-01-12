Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

Росіяни готують новий масований удар, хочуть скористатися холодом, атака може відбутися найближчими днями, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І обов'язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки, росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО і ракети.

Хочуть скористатися холодом", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

"Найближчими днями цей удар може відбутись", - додав він.