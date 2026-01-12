МЗС Естонії заборонив в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь у агресії проти України

Міністерство закордонних справ Естонії заборонило в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь у війні агресії проти України, повідомив глава зовнішньополітичного відомства країни Маргус Цахкна.

"Естонія ввела заборону на в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь у війні агресії проти України 🇺🇦 — і це лише початок. Сотні тисяч бойовиків з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства та поширюючи насильство. Їм немає місця в Естонії та Шенгенській зоні", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

Міністр додав, що Естонія продовжує працювати над тим, щоб двері залишалися закритими для російських колишніх комбатантів, та закликав інші країни робити те саме.

В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував естонському колезі за " чітку і принципову позицію".

"Я високо оцінюю чітку і принципову позицію Естонії та особисто Цахкну за це важливе рішення. Ті, хто брав участь у агресивній війні Росії, повинні бути притягнуті до відповідальності. Заборона на в'їзд є необхідним заходом безпеки і чітким сигналом, що безкарність не буде терпітися. Ми закликаємо партнерів дотримуватися цього підходу", - написав він у соцмережі Х.

Як відомо з відкритих джерел, заборона на в'їзд до однієї з країн Шенгенської зони заноситься в Шенгенську інформаційну систему (SIS), блокуючи в'їзд до всіх країн-учасниць.