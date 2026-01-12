Інтерфакс-Україна
Телеком
20:09 12.01.2026

НКЕК обмежила в Україні інтернет-доступ до платформи прогнозів Polymarket

Домен Polymarket внесено до відкритого реєстру заборонених інтернет-ресурсів через відсутність у неї ліцензії на ведення грального бізнесу, відповідна постанова Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) набула чинності, йдеться у повідомлення регулятора.

Зазначається, що постачальникам електронних комунікаційних послуг необхідно обмежувати доступу до вебсайтів, через які здійснюється організація, проведення азартних ігор чи надання доступу до них без відповідної ліцензії.

Polymarket, створена 2020 року, надає змогу користувачам робити ставки в криптовалюті на результат певних подій - від політики і спорту до популярної культури. Компанія є непублічною, до числа її інвесторів входить венчурний фонд Пітера Тіля Founders Fund.

Як повідомлялось, компанія привернула увагу ЗМІ торік у зв’язку зі ставками на результат президентських виборів у США і точним передбаченням перемоги Дональда Трампа. Обіг торгів контрактами, пов’язаними з цією подією, на платформі Polymarket перевищив $2 млрд.

Polymarket заборонено в кількох країнах як неліцензовану офшорну платформу для азартних ігор. Доступ до неї офіційно закрито для користувачів зі США з 2022 року - у межах врегулювання спору з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) у період президентства Джо Байдена. CFTC звинувачувала Polymarket у тому, що компанія офіційно не зареєструвалася у відомстві.

Відносини Polymarket із владою США покращилися за адміністрації Трампа. У серпні цього року компанія Дональда Трампа-молодшого 1789 Capital стала інвестором компанії.

Крім того, Polymarket придбала невелику ліцензовану в США біржу і клірингову компанію в рамках зусиль із повернення на американський ринок. У липні міністерство юстиції США і CFTC припинили розслідування щодо Polymarket.

За даними видання "Forbes Україна", станом на 24 грудня 2025 року стосовно України завершеними були близько 240 парі сумарно на понад $270 млн, активними – 120 парі на понад $140 млн.

 

 

