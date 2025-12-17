Інтерфакс-Україна
Економіка
15:31 17.12.2025

Європарламент схвалив поступову заборону імпорту трубопровідного газу й СПГ із РФ

Європарламент проголосував у середу за законопроєкт щодо припинення імпорту скрапленого природного газу з РФ на спотовому ринку після набуття чинності регламентом на початку 2026 року, імпорт трубопровідного газу поетапно припинять до 30 вересня 2027 року.

Законопроєкт, уже погоджений Радою ЄС, ухвалили 500 голосами "за", проти проголосували 120 євродепутатів, 32 утрималися.

"Це історична подія: ЄС робить гігантський крок до нової ери, вільної від російського газу і нафти. (...) Нашими головними пріоритетами було максимально прискорити терміни заборони трубопровідного газу, заборонити довгострокові контракти на СПГ на рік раніше, ніж передбачалося, та запобігти обходу цих нових правил", - заявив депутат Вілле Нійністьо, який представляє Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики.

Новий закон встановлює штрафи, які держави-члени застосовуватимуть до операторів за порушення регламенту.

"Під час переговорів з данським головуванням у Раді ЄС депутати Європарламенту наполягали на забороні всього імпорту російської нафти та домоглися від Європейської комісії зобов’язання представити відповідний закон на початку 2026 року, щоб фактична заборона набула чинності якнайшвидше, але не пізніше за кінець 2027 року", - повідомляється в опублікованому комюніке ЄП.

Депутати Європарламенту також наполягали на суворіших умовах, за яких може відбуватися тимчасове призупинення дії заборони на імпорт у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з енергетичною безпекою ЄС.

"Для усунення лазівок і зниження ризику обходу правил операторам доведеться надавати митним органам суворіші й докладніші докази країни-виробника газу до його імпорту або зберігання", - заявляють у Європарламенті.

Тепер Рада ЄС має офіційно затвердити законопроєкт, після чого його буде опубліковано в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

