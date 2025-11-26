Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що робота над текстом майбутньої мирної угоди на основі пропозицій президента США Дональда Трампа, є відправною точною для подальшої роботи з метою досягнення миру для України.

Про це вона сказала у середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, виступаючи з питання "Позиція ЄС щодо запропонованого плану та залученість ЄС до встановлення справедливого та тривалого миру в Україні".

Зазначивши, що ЄС вітає зусилля, очолювані президентом США Дональдом Трампом, фон дер Ляєн сказала: "Після місяців обговорень важливо, що робота над фактичним текстом розпочалася. Звичайно, ми знаємо, що потрібно докласти набагато більше зусиль. Але я вважаю, що завдяки роботі України, Сполучених Штатів та нас, європейців, протягом останніх кількох днів у Женеві, у нас тепер є відправна точка".

Вона також окреслила "деякі основні принципи для Європи, коли ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами та Коаліцією бажаючих на шляху вперед".

"Першочерговим завданням є те, щоб будь-яка угода забезпечувала справедливий і тривалий мир. І це має забезпечити реальну безпеку для України та Європи. Як суверенна держава, не може бути жодних обмежень щодо збройних сил України, які зробили б країну вразливою до майбутніх нападів. І це стосується як стримування, так і безпеки Європи, тому що безпека України – це безпека Європи", - зазначила фон дер Ляєн.

Саме тому, як наголосила президент Єврокомісії, Україні потрібні довгострокові та надійні гарантії безпеки як частина ширшого пакету заходів для запобігання та стримування будь-яких майбутніх атак з боку Росії. Угода також повинна забезпечити довгострокові гарантії європейської безпеки.

"Другий пріоритет – підтримка суверенітету України. Ми знаємо, що менталітет Росії не змінився з часів Ялти, вона розглядає наш континент як сфери впливу. Тому нам потрібно чітко усвідомити, що не може бути одностороннього поділу суверенної європейської держави, і що кордони не можуть бути змінені силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриваємо двері для нових війн завтра, і ми не можемо допустити цього", - зазначила інший пріоритет фон дер Ляєн.

У цьому ж аспекті вона вказала, що суверенітет також означає можливість обирати своє майбутнє. "Україна обрала європейську долю, яка вже призвела до часткової інтеграції в наш єдиний ринок та нашу оборонну промисловість, і це лише початок шляху. Майбутнє Європи пов'язане з майбутнім України, і тому майбутнє України - у Європейському Союзі", - підтвердила президент Європейської комісії.

Третім пріоритетом фон дер Ляєн назвала забезпечення фінансових потреб України. "За відсутності будь-якого реального наміру Росії брати участь у мирних переговорах, очевидно, що нам потрібно підтримати Україну в її самозахисті, і це починається із забезпечення необхідних фінансових засобів", - наголосила вона.

Четвертим пріоритетом президент Єврокомісії те, що незалежно від форми майбутнього мирного договору, значна частина його реалізації залежатиме від Європейського Союзу та партнерів по НАТО - чи то гарантії безпеки, чи санкції, фінансування відбудови України, інтеграція в єдиний ринок чи членство в ЄС

При цьому фон дер Ляєн знову заявила, що "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО".

"І останній пріоритет, на якому я хотіла би зосередитися, це той, який не можна забути, а саме повернення кожної української дитини, викраденої Росією. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток, доля яких невідома, перебувають у пастці Росії, яку загнала в російську пастку. Ми їх не забудемо", - запевнила президент Європейської комісії.

Констатувавши, що ситуація складна, нестабільна та небезпечна, фон дер Ляєн висловила переконання, "що є можливість досягти реального прогресу". "Поки що ми не бачили жодних ознак справжнього бажання Росії припинити цей конфлікт. Тому ми повинні продовжувати тиснути на Росію. Але наш обов'язок також полягає в тому, щоб докладати всіх зусиль, які можуть призвести до справедливого та тривалого миру. Ми знаємо, що це буде нелегко, але ми повинні знайти спосіб рухатися вперед. Ми повинні знайти спосіб зупинити вбивства, допомогти Україні відбудуватися та реконструюватися, повернути дітей та возз'єднати сім'ї. Ми маємо знайти спосіб забезпечити тривалу безпеку для України та для нашого континенту в цілому", - заявила вона.