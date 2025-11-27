Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

В світлі останніх ініціатив США щодо мирного плану для України, Європейський парламент закликав Європейський союз активніше підтримувати мир в Україні та взяти на себе більшу відповідальність за європейську безпеку.

Відповідний заклик міститься в спільній резолюції найбільших політичних груп Європейського парламенту, яка була проголосована у четвер в Страсбурзі в рамках пленарного засідання.

"Після нещодавніх ініціатив адміністрації США щодо припинення війни в Україні, на пленарному засіданні було прийнято резолюцію 401 голосом "за", 70 голосами "проти" та 90 утриманими, в якій закликають ЄС та його держави-члени продемонструвати лідерство в цей вирішальний геополітичний момент та продовжувати співпрацю з Вашингтоном та іншими однодумцями, щоб забезпечити, щоб переговори щодо справедливого та тривалого миру відповідали принципам міжнародного права", - повідомляє Європарламент.

Зокрема, депутати Європарламенту вважають, що будь-якому сталому миру має передувати ефективне припинення вогню, який має бути підкріплений надійними гарантіями безпеки ЄС та США для Києва – рівноцінними гарантіям статті 5 НАТО та статті 42.7 ЄС – для запобігання, стримування та негайної протидії будь-якій відновленій агресії.

Депутати Європарламенту також заявляють, що будь-яка тимчасово окупована українська територія не буде юридично визнана ЄС та його державами-членами російською територією. "Наголошуючи на необхідності участі Європи в будь-яких мирних переговорах, оскільки результат війни в Україні матиме глибокий вплив на весь європейський порядок безпеки, вони повторюють, що "нічого щодо України не повинно вирішуватися без України, і нічого щодо Європи – без Європи", - зазначається в повідомленні.

В резолюції також йдеться про те, що "амбівалентність політики Вашингтона щодо Києва шкодить меті досягнення тривалого миру". "Депутати наголошують, що будь-яка мирна угода не повинна обмежувати можливості України захищати свій суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Вони повторюють, що Україна має свободу обирати свої безпекові та політичні союзи без права вето Росії", - сказано в пресрелізі.

Щодо "репараційного кредиту" на основі заморожених російських активів, то в резолюції підкреслюється, що будь-яка мирна угода повинна передбачати "повну компенсацію Росією матеріальної та нематеріальної шкоди, яку вона завдала Україні". "Депутати Європарламенту закликають ЄС та його держави-члени негайно прийняти та реалізувати юридично та фінансово обґрунтований "репараційний кредит" для України, підкріплений замороженими російськими активами. Вони уточнюють, що доля та умови інвестування зазначених активів не є предметом переговорів без ЄС", - деталізується в повідомленні.

Парламент також наполягає на тому, щоб жодні санкції ЄС не були скасовані до укладення мирної угоди. "Якщо Росія відмовиться приєднатися до серйозних мирних переговорів, депутати Європарламенту закликають ЄС запровадити подальші суттєві санкції", - наголошується в документі.