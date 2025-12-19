Сибіга привітав ухвалення резолюції Генасамблеї ООН щодо дотримання РФ прав людини на окупованих територіях

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо ситуації з правами людини на окупованих Росією територіях України, включаючи Крим і Севастополь. Про це Сибіга написав на платформі X у п'ятницю.

"Україна щорічно ініціює прийняття цієї резолюції з 2016 року. Документ рішуче засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України та вимагає негайного припинення війни і виведення російських військ. Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та гуманітарного права і підкреслює необхідність притягнення до відповідальності", - написав Сибіга на X, подякувавши 79 державам за принципову підтримку.

Свій допис міністр проілюстрував скриншотом табло з результатами голосування щодо резолюції: 79 – "за", 16 – "проти", 72 – "утрималися".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2001760130229322150?s=20