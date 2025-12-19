Інтерфакс-Україна
Події
00:25 19.12.2025

Сибіга привітав ухвалення резолюції Генасамблеї ООН щодо дотримання РФ прав людини на окупованих територіях

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо ситуації з правами людини на окупованих Росією територіях України, включаючи Крим і Севастополь. Про це Сибіга написав на платформі X у п'ятницю.

"Україна щорічно ініціює прийняття цієї резолюції з 2016 року. Документ рішуче засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України та вимагає негайного припинення війни і виведення російських військ. Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та гуманітарного права і підкреслює необхідність притягнення до відповідальності", - написав Сибіга на X, подякувавши 79 державам за принципову підтримку.

Свій допис міністр проілюстрував скриншотом табло з результатами голосування щодо резолюції: 79 – "за", 16 – "проти", 72 – "утрималися".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2001760130229322150?s=20

Теги: #оон #резолюція #генасамблея

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 18.12.2025
Громади, що дбають: на форумі в Києві визначили пріоритети розвитку соціальних послуг в умовах війни

Громади, що дбають: на форумі в Києві визначили пріоритети розвитку соціальних послуг в умовах війни

15:35 12.12.2025
У листопаді в Україні загинули щонайменше 226 цивільних осіб і 952 отримали поранення - ООН

У листопаді в Україні загинули щонайменше 226 цивільних осіб і 952 отримали поранення - ООН

19:46 11.12.2025
Парламент Австрії засудив систематичні порушення прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України

Парламент Австрії засудив систематичні порушення прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України

11:42 11.12.2025
Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проти РФ, Білорусь, Китай, США

Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проти РФ, Білорусь, Китай, США

11:13 10.12.2025
Неурядова організація з України "Проліска" стала лауреатом премії Нансена у 2025 році

Неурядова організація з України "Проліска" стала лауреатом премії Нансена у 2025 році

01:04 10.12.2025
Постпред України заявив на Радбезі ООН, що Україна не торгує суверенітетом і територією

Постпред України заявив на Радбезі ООН, що Україна не торгує суверенітетом і територією

00:40 04.12.2025
Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

23:19 03.12.2025
Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

14:26 27.11.2025
Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

12:45 02.10.2025
ПАРЄ ухвалила резолюцію про загрози європейським демократіям з боку Росії

ПАРЄ ухвалила резолюцію про загрози європейським демократіям з боку Росії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

ОСТАННЄ

Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Одесу – МВА

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

Одна людина загинула, пʼятеро постраждали внаслідок авіаудару по Благодатівці Харківської області - прокуратура

В Україні пройшов Jazz Bez XXV

Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки - Генштаб

Цивільна інфраструктура та житло в Одесі постраждали внаслідок ворожої атаки

Американська DFC оголосила про запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Сенатори США закликали Трампа віддати Україні 5 млрд доларів заморожених активів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА