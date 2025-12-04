Інтерфакс-Україна
Події
00:40 04.12.2025

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

1 хв читати

Генеральна Асамблея ООН надіслала чіткий сигнал, що світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я вдячний усім державам-членам ООН, які підтримали прийняття резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Повернення українських дітей", ініційованої Україною разом із 46 співавторами", - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, Генеральна Асамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей.

"Вона доручає системі ООН допомогти знайти, перевірити та забезпечити доступ до кожної викраденої української дитини - життєво важливий крок до справедливості та возз'єднання", - зазначив він.

Сибіга підкреслив, що Україна продовжуватиме співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб ця резолюція принесла відчутні результати та реальний захист прав дітей.

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН у середу проголосувала за резолюцію "Повернення українських дітей", понад 90 країн підтримало, 57 утрималось і 12 виступили проти.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1996328979075379232

Теги: #сигнал #генасамблея #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 03.12.2025
Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

18:24 03.12.2025
П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

18:17 03.12.2025
Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

18:51 02.12.2025
Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

18:03 02.12.2025
Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

13:41 01.12.2025
Глави МЗС України та Франції у Парижі обговорили мирні зусилля та оборонну співпрацю

Глави МЗС України та Франції у Парижі обговорили мирні зусилля та оборонну співпрацю

17:57 30.11.2025
Сибіга привітав рішення президента Навроцького скасувати зустріч з Орбаном

Сибіга привітав рішення президента Навроцького скасувати зустріч з Орбаном

16:03 29.11.2025
Сибіга: сьогодні будуть доповіді президенту і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені

Сибіга: сьогодні будуть доповіді президенту і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені

15:39 29.11.2025
Сибіга: з самого ранку контактуємо з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита після атаки РФ

Сибіга: з самого ранку контактуємо з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита після атаки РФ

15:19 29.11.2025
Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

ОСТАННЄ

Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

У третю і четверту хвилі виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки" отримають українці за заявками від 18-22 листопада – Мінсоцполітики

Кабмін звільнив Калєніченко з посади заступника голови ДПС

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в багатоповерхівці в Одесі

Нова Зеландія оголосила про виділення 15 млн доларів на ініціативу PURL

Немає більш підходящого місця для мирних переговорів між Росією та Україною, ніж Туреччина - глава МЗС Фідан

Умєров у Брюсселі зустрівся з главою МЗС Туреччини

Експосадовцю "Енергоатома" Шейко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці

Програмою "УЗ 3000" зацікавилося вже більше 100 тис. українців – УЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА