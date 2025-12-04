Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генеральна Асамблея ООН надіслала чіткий сигнал, що світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я вдячний усім державам-членам ООН, які підтримали прийняття резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Повернення українських дітей", ініційованої Україною разом із 46 співавторами", - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, Генеральна Асамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей.

"Вона доручає системі ООН допомогти знайти, перевірити та забезпечити доступ до кожної викраденої української дитини - життєво важливий крок до справедливості та возз'єднання", - зазначив він.

Сибіга підкреслив, що Україна продовжуватиме співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб ця резолюція принесла відчутні результати та реальний захист прав дітей.

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН у середу проголосувала за резолюцію "Повернення українських дітей", понад 90 країн підтримало, 57 утрималось і 12 виступили проти.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1996328979075379232