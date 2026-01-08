Інтерфакс-Україна
00:46 08.01.2026

Каракас витрачатиме доходи від продажу нафти на купівлю американської продукції - Трамп

Влада Венесуели має намір витрачати всі доходи від експорту нафти за узгодженими з Вашингтоном умовами виключно на купівлю американської продукції, заявив президент США Дональд Трамп.

"Мене щойно поінформували, що Венесуела буде купувати тільки американську продукцію на гроші, які заробить в рамках нашої нової нафтової угоди", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він пояснив, що мова йтиме про сільгосппродукцію, ліки, медичне обладнання, обладнання для поліпшення роботи електромережі та об'єктів енергетики.

"Це означає, що Венесуела згодна, щоб США були її основним бізнес-партнером. Це мудрий вибір і хороший розвиток подій для народів США і Венесуели", - підсумував американський президент.

Джерело: https://truthsocial.com/ https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115856078669121098

Теги: #нафта #венесуела #сша

