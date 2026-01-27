Кількість загиблих від снігової бурі в США перевищила 30 осіб

Зимова буря, що обрушилася на США, принісши снігопади і низькі температури, призвела до загибелі щонайменше 34 осіб, повідомляє USA Today.

Про загиблих повідомляється в 14 американських штатах. Найбільше смертей було зафіксовано в штаті Нью-Йорк, де загинули дев’ять осіб. Раніше цього тижня надходили дані про 14 загиблих.

У багатьох штатах кількість опадів перевищила 30 см, що призвело до перебоїв у русі на дорогах, скасування авіарейсів і закриття шкіл. За даними Національної метеорологічної служби, в деяких районах на північ від Піттсбурга (штат Пенсільванія) кількість опадів перевищила 50 см.

У країні все ще спостерігаються перебої з електроенергією. За даними сайту PowerOutage.com, на даний момент без електрики залишаються близько 550 тис. осіб, найбільше - в штатах Теннессі і Міссісіпі. Влада попереджає, що на відновлення подачі енергії може піти кілька днів.

Очікується, що низькі температури збережуться протягом приблизно тижня. Метеорологи не виключають, що на вихідних на східне узбережжя США може обрушитися ще одна буря.