Події
11:06 27.01.2026

ДБР: Посадовці РДА Києва "продавали" фіктивне опікунство для ухилення від мобілізації

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомляє про викриття посадовців однієї з районних у місті Києві державних адміністрацій, які "продавали" опікунство над соціально вразливими людьми для отримання відстрочки від мобілізації.

"Посадовці працювали з недієздатними мешканцями району — людьми з інвалідністю та психічними розладами, які не мали близьких родичів, але водночас не перебували у лікарнях і проживали у власному житлі. Саме таких осіб чиновники використовували у своїй схемі. Без відома самих недієздатних людей вони запускали процедуру оформлення над ними опікунства. Опікунами ставали їхні "клієнти" — військовозобов’язані чоловіки, які за гроші хотіли отримати відстрочку від мобілізації", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Як повідомляється, за $10 тис. посадовці обіцяли повний супровід: підготовку документів, погодження рішень і призначення опікуном людини, яка фактично не здійснювала догляд і навіть не подала повний пакет необхідних документів.

Крім того, вони пропонували потенційному опікуну додаткові "бонуси". Зокрема, обіцяли допомогти з пожиттєвим влаштуванням недієздатної особи до лікувального закладу. У такому разі опікун отримував доступ до її квартири та майна, а в майбутньому — можливість оформлення житла у власність після смерті підопічного.

Слідство встановило, що таких випадків було значно більше, однак наразі задокументовано два епізоди протиправної діяльності. Посадовців викрили під час отримання частини неправомірної вигоди — $3 тис.

Трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.

Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

