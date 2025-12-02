Інтерфакс-Україна
Події
13:31 02.12.2025

У Києві викрили начальника райвідділу Центру пробації на оформленні фейкового опікунства за важкохворими родичами - СБУ

2 хв читати
У Києві викрили начальника райвідділу Центру пробації на оформленні фейкового опікунства за важкохворими родичами - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні та затримали сімох організаторів оборудок.

"За суми до 18,5 тис. доларів США ділки продавали військовозобов’язаним підроблені документи для уникнення призову або переправляли їх за кордон "в обхід" КПП", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

Так, у Києві правоохоронці викрили начальника райвідділу Центру пробації, який оформлював ухилянтам фейкове опікунство за "важкохворими" родичами.

"До незаконної діяльності він залучив знайомих лікарів, які "виписували" близьким військовозобов’язаних фіктивні довідки. Ще один його спільник передавав підроблені медвисновки клієнтів до ТЦК для оформлення відстрочки від мобілізації", - повідомляє СБУ.

У Харкові викрито трьох фігурантів, які продавали ухилянтам фейкові документи про наявність інвалідності. Для підроблення історії хвороби ділки організовували ухилянтам "стаціонар" у лікарні з подальшим записом неіснуючих діагнозів. Серед затриманих організаторів "схеми" – завідувачка неврологічного відділення місцевої медустанови, яка фальсифікувала меддовідки.

На Закарпатті затримано ще двох ділків, які переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску. Спочатку фігуранти збирали клієнтів у місцевому хліві, а потім по одному супроводжували їх до сусідньої країни "обхідними" стежками.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон); ч. 2. ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Теги: #ухилянти #схеми #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 02.12.2025
СБУ викрила британця-інструктора ЗСУ, завербованого спецслужбами РФ, - джерела

СБУ викрила британця-інструктора ЗСУ, завербованого спецслужбами РФ, - джерела

10:17 01.12.2025
СБУ затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі

СБУ затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі

13:29 29.11.2025
Морські дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" рф в Чорному морі – джерело

Морські дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" рф в Чорному морі – джерело

17:39 28.11.2025
Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

14:23 14.11.2025
СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України

13:27 07.11.2025
Депутат однієї з міськрад Вінниччини "купив" дівчину з інвалідністю заради відстрочки

Депутат однієї з міськрад Вінниччини "купив" дівчину з інвалідністю заради відстрочки

10:41 05.11.2025
Посадовці Київської митниці отримували гроші від підприємців, створюючи перешкоди для розмитнення авто

Посадовці Київської митниці отримували гроші від підприємців, створюючи перешкоди для розмитнення авто

12:54 16.10.2025
Посадовець ДПСЗ за $36 тис. обіцяв посприяти виключенню військовозобов’язаного з обліку

Посадовець ДПСЗ за $36 тис. обіцяв посприяти виключенню військовозобов’язаного з обліку

16:33 15.10.2025
Через Дунай підводним способом: ліквідовано схему незаконного перетину кордону ухилянтами

Через Дунай підводним способом: ліквідовано схему незаконного перетину кордону ухилянтами

15:01 10.10.2025
СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів

СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Ірландії

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

У прифронтових областях триває обов’язкова евакуація, на Донеччині лишається 424 дитини – МВС

У Краматорську вже двоє загиблих внаслідок удару РФ, ще пʼятеро постраждали - ОВА

"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

В Україні хочуть запустити спільні наукові дослідження із бізнесом

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним

Нідерланди розпочали місію з охорони логістичного вузла НАТО у Жешуві, вона триватиме до 1 червня 2026р.

Міносвіти скасувало конкурс на ректора Харківського авіаційного інституту через відсутність кандидатів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА