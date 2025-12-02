У Києві викрили начальника райвідділу Центру пробації на оформленні фейкового опікунства за важкохворими родичами - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні та затримали сімох організаторів оборудок.

"За суми до 18,5 тис. доларів США ділки продавали військовозобов’язаним підроблені документи для уникнення призову або переправляли їх за кордон "в обхід" КПП", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

Так, у Києві правоохоронці викрили начальника райвідділу Центру пробації, який оформлював ухилянтам фейкове опікунство за "важкохворими" родичами.

"До незаконної діяльності він залучив знайомих лікарів, які "виписували" близьким військовозобов’язаних фіктивні довідки. Ще один його спільник передавав підроблені медвисновки клієнтів до ТЦК для оформлення відстрочки від мобілізації", - повідомляє СБУ.

У Харкові викрито трьох фігурантів, які продавали ухилянтам фейкові документи про наявність інвалідності. Для підроблення історії хвороби ділки організовували ухилянтам "стаціонар" у лікарні з подальшим записом неіснуючих діагнозів. Серед затриманих організаторів "схеми" – завідувачка неврологічного відділення місцевої медустанови, яка фальсифікувала меддовідки.

На Закарпатті затримано ще двох ділків, які переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску. Спочатку фігуранти збирали клієнтів у місцевому хліві, а потім по одному супроводжували їх до сусідньої країни "обхідними" стежками.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон); ч. 2. ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.