18:35 05.01.2026

Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська (фракція "Голос") здивована, що президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України в обхід парламенту.

"Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту дуже розчаровує і, мʼяко кажучи, дивує. Вважаю, що такий прецедент створить умови, за яких президент зможе в майбутньому знімати голів СБУ хоч кожного тижня, навіть якщо їхня діяльність ефективна", — написала Бобровська у Фейсбуці у понеділок.

За словами Бобровської, указ президента про можливість призначати під час війни т.в.о. голови СБУ не відповідає Основному закону і суперечить духу конституціоналізму.

"Президент України видає указ, який не зовсім співвідноситься з нормами Конституції України, згідно з яким під час воєнного стану т.в.о. голови СБУ може бути визначений президентом України, що дозволяє йому самостійно ставити керівника СБУ без голосування у парламенті", - зазначила Бобровська.

Вона також має сумнів, що у Верховної Ради буде достатньо наразі голосів за відставку голови СБУ Василя Малюка.

