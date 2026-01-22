Інтерфакс-Україна
19:02 22.01.2026

В СБУ повідомили про ураження нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ

Безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) уразили найбільший у Чорноморському регіоні нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ – пошкоджено трубопроводи на причалах, резервуари із вакуумним газойлем, а також з мазутом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у відомстві.

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ. Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів та зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів", - повідомило джерело в СБУ у четвер.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах. Також ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. У них зафіксовано пошкодження запірної арматури, що призвело до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням. Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м².

Орієнтовні збитки, за попередньою оцінкою, становлять близько $50 млн.

"СБУ продовжує системно бити по ключових енергетичних та експортних артеріях рф, які забезпечують надходження коштів до бюджету країни-агресора і напряму фінансують війну проти України. Ураження таких об’єктів має критичне значення для послаблення економічних і логістичних можливостей ворога", — наголосило джерело у Службі безпеки.

Теги: #сбу #таманьнафтогаз

