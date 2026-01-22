Інтерфакс-Україна
Події
19:55 22.01.2026

Оновлена Комісія з міжнародної торгівлі планує перше засідання 26 січня

1 хв читати
Оновлена Комісія з міжнародної торгівлі планує перше засідання 26 січня
Фото: Facebook @taras.kachka

Перше засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), склад якої уряд змінив цього тижня, заплановано на понеділок, 26 січня, повідомив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка агентству "Інтерфакс-Україна".

"Виносимо на засідання 5-6 важливих питань", – сказав він в кулуарах Українського дому на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розпорядженням №40 від 19 січня затвердив оновлений склад МКМТ на чолі з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим, тоді як Качка є першим заступником голови.

 

Теги: #мкмт #оновлення #анонс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 02.01.2026
Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

14:17 22.12.2025
Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

19:52 13.12.2025
"Укренерго" анонсувала відключення у неділю за погодинними графіками та обмеження для промисловості

"Укренерго" анонсувала відключення у неділю за погодинними графіками та обмеження для промисловості

23:40 07.12.2025
Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

09:23 05.12.2025
На Бессарабському ринку завершують підготовку до запуску гастрономічного проєкту "Бессарабка. Ринок їжі" - ЗМІ

На Бессарабському ринку завершують підготовку до запуску гастрономічного проєкту "Бессарабка. Ринок їжі" - ЗМІ

19:13 23.11.2025
"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

15:44 17.11.2025
Уряд погодив графік оновлення НР та правлінь енергокомпаній – депутат

Уряд погодив графік оновлення НР та правлінь енергокомпаній – депутат

12:25 16.11.2025
Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

09:48 16.11.2025
Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

20:50 02.11.2025
Укренерго анонсувала обмеження енергопостачання на 3 листопада

Укренерго анонсувала обмеження енергопостачання на 3 листопада

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Ексзаступник начальника Ізюмської МВА отримав другу підозру щодо розкрадання коштів, виділених на "єВідновлення"

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

Зеленський та Пармелін обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України

До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

Новообраний президент Швейцарії запевнив, що його країна продовжить "активно підтримувати зусилля з відновлення та мирний процес" в Україні

Одна людина загинула, ще семеро поранені через російський удар по Запоріжжю – ДСНС

Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА