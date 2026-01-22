Оновлена Комісія з міжнародної торгівлі планує перше засідання 26 січня

Фото: Facebook @taras.kachka

Перше засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), склад якої уряд змінив цього тижня, заплановано на понеділок, 26 січня, повідомив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка агентству "Інтерфакс-Україна".

"Виносимо на засідання 5-6 важливих питань", – сказав він в кулуарах Українського дому на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розпорядженням №40 від 19 січня затвердив оновлений склад МКМТ на чолі з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим, тоді як Качка є першим заступником голови.