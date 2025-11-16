Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці провів онлайн-нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями.

За результатами наради Зеленський дав низку доручень. Зокрема, Кабінету Міністрів України доручено внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Також передбачене оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Крім того, Прем’єр-міністру доручено внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

"У повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі президента.

Окремо Зеленський доручив провести аудит та підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським суб’єктам і колаборантам, які втекли в Росію: "Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України".