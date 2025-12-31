Інтерфакс-Україна
Події
11:34 31.12.2025

Без світла внаслідок атаки РФ залишились понад 170 тис. споживачів Одещини, є нові знеструмлення на Запоріжжі та Харківщині

Фото: https://t.me/energyofukraine

Від ночі триває атака РФ на Одеську область, внаслідок чого без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів, повідомив на брифінгу заступник міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко у середу.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого повернення світла", - сказав він.

Також за словами заступника міністра, ворог атакував дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області, також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях. Наразі відновлення електропостачання розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація.

На Київщині внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 27 грудня без електропостачання залишаються близько 1000 споживачів у Броварському районі. Водночас енергетики вже повернули світло для понад 9 тис. мешканців області. Відновлювальні роботи ведуться цілодобово.

Окрім того, через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях.

За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему 31 грудня у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

