Без світла внаслідок атаки РФ залишились понад 170 тис. споживачів Одещини, є нові знеструмлення на Запоріжжі та Харківщині
Від ночі триває атака РФ на Одеську область, внаслідок чого без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів, повідомив на брифінгу заступник міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко у середу.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого повернення світла", - сказав він.
Також за словами заступника міністра, ворог атакував дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області, також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях. Наразі відновлення електропостачання розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація.
На Київщині внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 27 грудня без електропостачання залишаються близько 1000 споживачів у Броварському районі. Водночас енергетики вже повернули світло для понад 9 тис. мешканців області. Відновлювальні роботи ведуться цілодобово.
Окрім того, через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях.
За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему 31 грудня у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.