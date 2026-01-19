Поліція збільшить кількість патрулів через надзвичайну ситуацію в енергетиці — МВС

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Національна поліція України збільшила кількість патрулів, які нестимуть службу, зокрема в нічний час, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Посилення патрулювання спрямоване на підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням, недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури, оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії, а також інформування громадян і надання необхідної допомоги.

"Водночас, просимо без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обовʼязково мати при собі документи, що посвідчують особу", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/58306