Інтерфакс-Україна
Події
06:42 19.01.2026

Поліція збільшить кількість патрулів через надзвичайну ситуацію в енергетиці — МВС

1 хв читати

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Національна поліція України збільшила кількість патрулів, які нестимуть службу, зокрема в нічний час, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Посилення патрулювання спрямоване на підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням, недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури, оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії, а також інформування громадян і надання необхідної допомоги.

"Водночас, просимо без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обовʼязково мати при собі документи, що посвідчують особу", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/58306

Теги: #патруль #енергетика #поліція

