Інтерфакс-Україна
11:43 16.01.2026

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

Фото: Міненерго

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла в країні, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Понад 15 тис. енергетиків залучено до ремонтів і відновлення у складі відповідних бригад. Ще десятки тисяч енергетиків, рятувальників, комунальників працюють 24/7, аби допомогти людям повернути світло і тепло", – сказав Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю і висловив їм подяку за цю роботу.

За його словами, для підтримки регіонів, де надскладна ситуація зі світлом і теплом, в тому числі для Києва, будуть залучатися бригади з інших областей з метою підключення генераторного обладнання для заживлення будинків та інших робіт.

"В міру постачання таких генераторів будемо посилювати кількість бригад для їх підключення", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше під час виступу він зазначив, що найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області.

Під час виступу в Раді в день свого призначення 14 січня Шмигаль наголосив, що Київ провалив підготовку до зими.

