12:34 16.01.2026

Президенти України і Чехії віддали шану полеглим військовим

Президент України Володимир Зеленський та президент Чеської Республіки Петр Павел у Києві біля Стіни пам’яті ушанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

"Сьогодні в Києві разом із Президентом Чехії Петром Павелом ушанували пам’ять наших загиблих захисників і захисниць. Біля Стіни пам’яті віддали шану полеглим героям. Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом. Світла пам’ять воїнам. Вічна вдячність", - написав Зеленський у Телеграмі.

 

