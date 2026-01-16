Інтерфакс-Україна
Економіка
10:58 16.01.2026

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

1 хв читати
Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Україна спільно з міжнародними партнерами працює над реалізацією приблизно 42 проєктів підтримки енергетики на суму орієнтовно $1 млрд, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Працюємо з міжнародними партнерами для того, щоб залучити додаткову гуманітарну й технічну підтримку, насамперед потужні генератори, накопичувачі електроенергії, елементи живлення, трансформатори, засоби ремонту обладнання", – сказав він під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

"Реалізуємо 42 спільних середньострокових і довгострокових проєкти технічної допомоги", – зазначив Шмигаль.

Теги: #партнери #проєкти #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 16.01.2026
Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

11:07 16.01.2026
Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

08:55 16.01.2026
Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

08:03 16.01.2026
Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

07:38 16.01.2026
Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

21:57 15.01.2026
Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

20:53 15.01.2026
"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

16:14 15.01.2026
Біоенергетичні проєкти впроваджені на чверті цукрових заводів України

Біоенергетичні проєкти впроваджені на чверті цукрових заводів України

10:14 15.01.2026
СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

21:57 14.01.2026
Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

ВАЖЛИВЕ

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,3927 грн/$1

Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

ОСТАННЄ

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Уряд запустив вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс" – Свириденко

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Мережа "Аврора" у 2025 р. збільшила виторг майже на 30%

Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

Виробництво цукру в 2025-2026 МР в Україні перевищить 1,7 млн тонн – експерт

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,3927 грн/$1

"Укрцукор" назвав п'ятірку цукрових заводів - лідерів виробництва в сезоні-2025/26

МХП оголосила про план нового випуску євробондів та достроковий викуп євробондів-2026 на $550 млн за номіналом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА