Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Україна спільно з міжнародними партнерами працює над реалізацією приблизно 42 проєктів підтримки енергетики на суму орієнтовно $1 млрд, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Працюємо з міжнародними партнерами для того, щоб залучити додаткову гуманітарну й технічну підтримку, насамперед потужні генератори, накопичувачі електроенергії, елементи живлення, трансформатори, засоби ремонту обладнання", – сказав він під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

"Реалізуємо 42 спільних середньострокових і довгострокових проєкти технічної допомоги", – зазначив Шмигаль.