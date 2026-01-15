Інтерфакс-Україна
Економіка
16:14 15.01.2026

Біоенергетичні проєкти впроваджені на чверті цукрових заводів України

Біоенергетичні проєкти вже працюють на семи з 27 цукрових заводів України, які працювали в сезоні-2025, повідомила керівник правління Національної асоціації виробників цукру "Укрцукор" Яна Кавушевська в інтерв`ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зі зрозумілих причин сьогодні не всі підприємства хочуть акцентувати на цьому (біоенергтичних проєктах – ІФ-У) увагу. Можу лише зауважити, що з 27 діючих цукрових заводів на семи реалізовано виробництво біоетанолу, біогазу або біометану, і в цьому питанні галузь має гарний потенціал", - розповіла вона.

Кавушевська зазначила, що цукрова галузь України має гарні приклади біоенергетичних проєктів. Вони були реалізовані переважно до 2022 року, а під час війни дошліфовувалися, вдосконалювались, наприклад, деякі підприємства перейшли з виробництва біогазу на біометан.

Як повідомлялося, виробництво біопалива на цукрових заводах України є стратегічним напрямком, оскільки дозволяє переробляти побічні продукти (мелясу та жом) у енергію. Станом на 2025–2026 роки галузь активно переходить від виробництва простого біогазу (для електрики) до біометану (для експорту в ЄС) та біоетанолу.

За даними "Інтерфакс-Україна", найпотужніший біоенергетичний проєкт цукрової галузі потужністю 56 млн куб. м на рік впроваджено на Теофіпольському цукровому заводі (Хмельницька обл.). Він уже підключений безпосередньо до газотранспортної системи (ГТС).

Глобинський біоенергетичний комплекс агрохолдингу "Астарта" (Полтавська обл.) потужністю 50 млн куб. м на рік переробляє цукровий жом і використовує біопаливо для забезпечення потреб цукрового та соєпереробного заводів.

Гнідавський цукровий завод (Волинська обл.) виробляє біогаз із жому для забезпечення власних потреб в енергії та продає її. Потужність підприємства – 6 мВт.

Капітанівський цукровий завод (Кіровоградська обл.) побудував біогазовий комплекс потужністю 6 МВт і має плани щодо переходу на біометан. Селищанський цукровий завод (Черкаська обл.) працює на жомі та мелясі, виробляє біогаз для генерації 7.5 МВт електрики.

Біоетанол в Україні виробляють переважно з меляси (патоки), яка є відходом цукрового виробництва Гнідавський цукровий завод (15–20 тис. тонн на рік), Узинський цукровий комбінат (10–15 тис. тонн на рік). Крім того, Гайсинський цукровий завод ("Укрпромінвест-Агро") співпрацює з Гайсинським спиртзаводом для переробки власної меляси на біоетанол, а Тростянецький і Зарубинський спиртзаводи є ключовими хабами для переробки сировини цукрових заводів сусідніх регіонів.

Галузь також має Югазефо-Миколаївський біогазовий комплекс (Вінницька обл.), який співпрацює із Юзефо-Миколаївським цукровим заводом і виробляє із цукрового жому та курячого посліду понад 11 млн куб. м на рік біометану. Це одне з перших підприємств в Україні, яке налагодило виробництво та експорт bio-LNG (зрідженого біометану).

Жданівський цукровий завод агрохолдингу "Астарта" (Вінницька обл.) забезпечує сировинну базу для генерації енергії. У цілому "Астарта" загалом виробляє понад 50–60 млн куб. м на рік біогазу.

