Європейська банківська група Iute Group придбала банк, створений ФГВФО на активах РВС Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у четвер уклав угоду про продаж 100% акцій ПрАТ "Перехідний банк "ЮТЕ Банк", створений на базі активів виведеного з ринку РВС Банку, заснованій в Естонії європейській банківській групі Iute Group AS, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як було зазначено на брифінгу, Iute Group стала переможцем конкурсу з виведення РВС Банку з ринку, бо її заявка обійшла дві інші за принципом найменших витрат.

"Ми розглядаємо Україну як величезну можливість розвитку для Iute та для Європи, оскільки війна перетворила країну на найбільш цифровий фінансовий ринок. Я бачу Україну як лідера зростання протягом п’яти років завдяки мужності цієї нації", – заявив генеральний директор Iute Group Тармо Сілд.

За його словами, ця угода відповідає стратегічному напряму компанії щодо створення цифрового банку, де географічне розширення бізнесу є частиною еволюції, а рішення про вихід на ринок України ґрунтується на впевненості у майбутньому країни та її інтеграції в європейський економічний простір.

Передбачається, що після докапіталізації та адаптації банку до вимог НБУ повністю цифровий "ЮТЕ Банк" надаватиме основні банківські послуги для роздрібних клієнтів – депозити, кредити, платежі, операції з іноземною валютою, а також розрахунково-касові послуги.

Очолить "ЮТЕ Банк" Артур Муравицький, який має понад 22 роки досвіду у фінансовому секторі, раніше обіймав посаду заступника голови правління ТАСкомбанку та керівні посади в "Укрпошті", Фінанс банку та банку "ВТБ" в Україні.

Муравицький та директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай зазначили, що від самого початку й на всіх етапах процес створення перехідного банку для залучення іноземного інвестора підтримувався Національним банком України.

"Угода з Iute Group передбачала створення перехідного банку, його ліцензування, передачу активів і зобов’язань із подальшим продажом іноземному інвестору у вкрай стислі терміни. Її реалізація стала можливою завдяки максимально продуктивній співпраці з Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Національним депозитарієм України, Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків", – зауважила Білай.

Вона нагадала, що врегулювання неплатоспроможного РВС Банку – це 12-й кейс, успішно реалізований Фондом гарантування і третій від початку повномасштабного вторгнення. Фонд вже застосовував всі інструменти, визначені директивами ЄС: передачу активів і зобов’язань (sale of business), створення перехідного банку (bridge bank) і продаж банку в цілому.

"Активність банківського сектору довкола РВС Банк, бажання масштабувати свій бізнес, готовність розширювати клієнтську базу, наявність конкурентності – все це свідчить про гарний "стан здоров’я" банківської системи України. Цей кейс демонструє, що Фонд здійснює врегулювання за зрозумілими та прозорими умовами як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів", – наголосила Білай.

Раніше повідомлялося, що очікувана ціна угоди становитиме EUR120 тис., фінансування планується за рахунок наявної ліквідності Iute Group. Інвестор очікує, що чистий збиток українських банківських операцій у 2026 році не перевищить EUR3 млн.

До активів, які передані в перехідний банк, віднесено переважно державні облігації та грошові кошти без кредитного портфелю та мережі відділень, а до пасивів – близько 13 тис. роздрібних клієнтів разом із рахунками та депозитами.

Як повідомлялося, ФГВФО у грудні оголосив конкурс на найкращу пропозицію щодо урегулювання РВС Банку, який Нацбанк визнав неплатоспроможним. В рамках цієї процедури було створено Перехідний банк "ЮТЕ Банк" на чолі з Муравицьким.

За даними НБУ, на 1 листопада 2025 року за обсягом активів РВС Банк займав 53-тє місце (819,8 млн грн) серед 60 платоспроможних банків.

Згідно з інформацією на сайті Iute Group, вона була заснована у 2008 році Сілдом та Алларом Ніїнепуу. Наразі є технологічно орієнтованим постачальником фінансових послуг, який обслуговує понад 970 тис. клієнтів на Балканах, а також присутня на ринку Молдови з 2008 року. Штаб-квартира групи розташована в Таллінні, має понад 800 співробітників та понад 50 філій.

Iute Group розширилася через кілька дочірніх небанківських фінансових установ до Албанії в квітні 2015 року, Північної Македонії у вересні 2017 року та Болгарії в лютому 2019 року, а у 2022 році придбала контрольний пакет акцій 95% молдавського Energbank.

Iute Group надає послуги кредитування, забезпечення платежів, обміну валют, страхового посередництва.