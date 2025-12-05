Інтерфакс-Україна
ФГВФО до 8 грудня включно визначить інвестора неплатоспроможного РВС Банку з 3 претендентів

Три інвестори подали пропозиції на відкритий конкурс Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) щодо виведення з ринку неплатоспроможного РВС Банку, визначення переможця відкладено з 4 до 8 грудня включно.

"Пропозиція інвестора має відповідати принципу найменших витрат, адже фонд обирає не переможця, а найбільш економічно вигідний спосіб виведення банку з ринку", – наводяться в релізі ФГВФО слова заступниці директора-розпорядника Вікторії Степанець.

Згідно з ним, попередньо конкурсом зацікавилось чотири інвестори, але після ознайомлення з матеріалами у віртуальній кімнаті претендентів залишилось троє.

ФГВФО уточнив, що конкурс проводиться для вибору одного з передбачених законом способів врегулювання: передачі активів і зобов’язань приймаючому банку, створення та продажу перехідного банку або продажу неплатоспроможного банку інвестору.

Фонд також повідомив, що термін дії тимчасової адміністрації у РВС Банку продовжено до 4 січня 2026 року.

Як повідомило видання Forbes Україна, cеред тих, хто зацікавився конкурсом, – Асвіо банк братів В’ячеслава та Олександра Супруненків, ТАСкомбанк бізнес-групи ТАС Сергія Тігіпка, естонська фінтех-група Iute та ще один інвестор, ім’я якого невідоме.

За даними Нацбанку, на 1 жовтня 2025 року РВС Банк займав 50-те місце серед 60 платоспроможних банків за обсягом активів – 1,51 млрд грн.

