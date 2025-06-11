ФГВФО підключиться до "Трембіти" для прискорення обміну даними з держреєстрами

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) готується до переходу на систему електронної взаємодії "Трембіта", наразі триває фінальне погодження договору з "Дією", повідомила начальниця управління здійснення виплат ФГВФО Олена Ракарчук.

"Ми на сьогоднішній день хочемо застосовувати канал "Трембіта". Він дасть можливість більш захищено працювати із застосунком "Дія", - сказала вона форумі "Cyber Heart of the Bank" у Києві в середу.

Як уточнила Ракарчук журналісту агентства "Інтерфакс-Україна", у Фонді вже провели тестування системи "Трембіта", яке засвідчило її ефективність.

"Зараз ми на стадії підписання договору з "Дією". Як тільки ми підписуємо договір – одразу переходимо. Технічно вже реалізовано, але є певні юридичні моменти", - додала вона в коментарі.

Ракарчук пояснила, що підключення до "Трембіти" дозволить ФГВФО більш безпечно взаємодіяти з застосунком "Дія" та отримати доступ до державних реєстрів. Наприклад, Фонд зможе швидко отримувати дані щодо смерті громадянина, що дасть змогу своєчасно блокувати його рахунки й запобігти неправомірному виведенню коштів.

"При підключенні до "Трембіти" ми будемо отримувати інформацію самостійно і швидше її обробляти", - зазначила начальниця управління.

"Трембіта" – це національна система електронної взаємодії між державними органами, реєстрами та інформаційними системами, яка базується на удосконаленій естонській платформі X-Road (UXP) і була передана Україні в межах проєкту EGOV4UKRAINE.