Інтерфакс-Україна
Телеком
16:48 11.06.2025

ФГВФО підключиться до "Трембіти" для прискорення обміну даними з держреєстрами

1 хв читати
ФГВФО підключиться до "Трембіти" для прискорення обміну даними з держреєстрами

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) готується до переходу на систему електронної взаємодії "Трембіта", наразі триває фінальне погодження договору з "Дією", повідомила начальниця управління здійснення виплат ФГВФО Олена Ракарчук.

"Ми на сьогоднішній день хочемо застосовувати канал "Трембіта". Він дасть можливість більш захищено працювати із застосунком "Дія", - сказала вона форумі "Cyber Heart of the Bank" у Києві в середу.

Як уточнила Ракарчук журналісту агентства "Інтерфакс-Україна", у Фонді вже провели тестування системи "Трембіта", яке засвідчило її ефективність.

"Зараз ми на стадії підписання договору з "Дією". Як тільки ми підписуємо договір – одразу переходимо. Технічно вже реалізовано, але є певні юридичні моменти", - додала вона в коментарі.

Ракарчук пояснила, що підключення до "Трембіти" дозволить ФГВФО більш безпечно взаємодіяти з застосунком "Дія" та отримати доступ до державних реєстрів. Наприклад, Фонд зможе швидко отримувати дані щодо смерті громадянина, що дасть змогу своєчасно блокувати його рахунки й запобігти неправомірному виведенню коштів.

"При підключенні до "Трембіти" ми будемо отримувати інформацію самостійно і швидше її обробляти", - зазначила начальниця управління.

"Трембіта" – це національна система електронної взаємодії між державними органами, реєстрами та інформаційними системами, яка базується на удосконаленій естонській платформі X-Road (UXP) і була передана Україні в межах проєкту EGOV4UKRAINE.

 

Теги: #система_трембіта #фгвфо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 01.04.2025
Прагнемо до європейського стандарту відшкодування EUR100 тис. та розширення його на юросіб – директорка ФГВФО

Прагнемо до європейського стандарту відшкодування EUR100 тис. та розширення його на юросіб – директорка ФГВФО

13:53 01.04.2025
ФГВФО міг би взяти у роботу портфель "поганих кредитів" держбанків – директорка-розпорядниця

ФГВФО міг би взяти у роботу портфель "поганих кредитів" держбанків – директорка-розпорядниця

13:41 01.04.2025
ФГВФО прагне до поствоєнної гарантованої суми відшкодування EUR100 тис. та поширення гарантування на юросіб

ФГВФО прагне до поствоєнної гарантованої суми відшкодування EUR100 тис. та поширення гарантування на юросіб

22:00 09.03.2025
ФГВФО подав об’єднаний позов проти РФ в український суд

ФГВФО подав об’єднаний позов проти РФ в український суд

13:04 03.02.2025
ФГВФО передав Асвіо Банку за результатами конкурсу активи та зобов'язання Комінвестбанку

ФГВФО передав Асвіо Банку за результатами конкурсу активи та зобов'язання Комінвестбанку

14:57 24.07.2024
Суд за клопотанням ФГВФО заарештував гроші та майно Жеваго на всіх рахунках у межах забезпечення позову у справі "ФіК" на 46 млрд грн

Суд за клопотанням ФГВФО заарештував гроші та майно Жеваго на всіх рахунках у межах забезпечення позову у справі "ФіК" на 46 млрд грн

14:55 19.03.2024
Верховний Суд залишив чинним рішення про стягнення з екскерівників Платинум Банку 1,48 млрд грн - ФГВФО

Верховний Суд залишив чинним рішення про стягнення з екскерівників Платинум Банку 1,48 млрд грн - ФГВФО

13:12 27.02.2024
Голова ФГВФО заявляє про тиск з боку пов'язаних осіб банків, що ліквідуються

Голова ФГВФО заявляє про тиск з боку пов'язаних осіб банків, що ліквідуються

18:51 22.07.2023
Держава купила за 1 грн Сенс Банк і призначила його керівником ексголову правління Універсал Банку Кузьміна

Держава купила за 1 грн Сенс Банк і призначила його керівником ексголову правління Універсал Банку Кузьміна

18:14 21.07.2023
Сенс Банк під тимчасовою адміністрацією розблокував платежі юросіб через СЕП і залучив 330 млн грн депозитів - ФГВФО

Сенс Банк під тимчасовою адміністрацією розблокував платежі юросіб через СЕП і залучив 330 млн грн депозитів - ФГВФО

ВАЖЛИВЕ

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

ОСТАННЄ

Кабмін ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на платформі "Дія.Бізнес" - Шмигаль

Збій ChatGPT призвів до масових скарг у соцмережах, Google зафіксувала понад 500 тис. запитів

VEON ввів у наглядову раду "Київстару" свого нового CFO Бурака замість екс-CFO Брекенхоффа

Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance

OpenAI розраховує збільшити виручку від передплат майже вдвічі, до $10 млрд

Apple оновила дизайн ОС і представила нові функції, але ШІ-версія Siri поки що не готова

"Київстар" з'єднав свою основну мережу зі супутниковою інфраструктурою Starlink

"Нова пошта" відкрила сортувальний хаб у Литві

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Рівень вчасно доставлених відправлень "Укрпошти" сягнув 98%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА