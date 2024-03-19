Економіка

14:55 19.03.2024

Верховний Суд залишив чинним рішення про стягнення з екскерівників Платинум Банку 1,48 млрд грн - ФГВФО

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Верховний Суд залишив чинним рішення про стягнення з екскерівників Платинум Банку 1,48 млрд грн - ФГВФО

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду в понеділок, 18 березня, ухвалив остаточне рішення за позовом Фонду гарантування вкладів фізичним особам (ФГВФО) на 1 млрд 477 млн грн до колишнього менеджменту ліквідованого Платинум Банку, зокрема до екс-в. о. голови правління банку Катерини Рожкової, яка наразі обіймає посаду першої заступниці глави Нацбанку України (НБУ).

Як повідомила пресслужба ФГВФО у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", Верховний Суд залишив чинною постанову Північного апеляційного господарського суду про стягнення збитків на суму 1,48 млрд грн з ексменеджменту банку з метою стягнення шкоди, заподіяної Платинуму та його кредиторам.

"Відповідальність 10 співвідповідачів, щодо яких було ухвалено рішення у цій справі, солідарна, що відповідає вимогам цивільного законодавства. Рішення Верховного Суду остаточне і не підлягає оскарженню. Кошти, що стягуються з осіб, причетних до виведення активів із банків, спрямовуються на розрахунки з кредиторами Банку", - ідеться в повідомленні Фонду.

У пресслужбі додали, що очікується офіційне оприлюднення рішення суду.

Рожкова також підтвердила агентству "Інтерфакс-Україна" факт ухвалення рішення, зазначивши, що очікує публікації його тексту.

Правління НБУ 10 січня 2017 року зарахувало Платинум Банк до категорії неплатоспроможних, оскільки до 1 січня банк не досяг позитивного значення капіталу.

Згідно з даними центробанку, станом на 10 січня 2017 року власниками істотної участі в Платинум Банку, незалежно від формального володіння, але з урахуванням здійснення значного впливу на управління та діяльність банку, були Борис Кауфман і громадянин Ізраїлю Григорій Гуртовий.

Незалежні суб'єкти оціночної діяльності в червні 2017 року оцінили активи Платинум Банку в 2,323 млрд грн - у 3,6 раза менше, ніж у бухгалтерській документації, виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам банку на той момент уже перевищили 4,669 млрд грн.

Згідно з деклараціями Рожкової від липня-серпня минулого року, вона сплатила 1 млн 471,4 тис. судового збору під час подання касаційної скарги, а також з її рахунку було списано 794,9 тис. грн у рамках виконавчого провадження.

Теги: #платинум_банк #верховний_суд #фгвфо

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