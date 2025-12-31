Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку створив ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк", який наразі перебуває у власності Фонду, а у подальшому буде продано інвестору, яким є естонська Iute Group AS.

"24 грудня 2025 року "Перехідний банк "Юте Банк" отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України", - йдеться у повідомлені ФГВФО в середу.

Перехідний банк є правонаступником неплатоспроможного банку за переданими зобов’язаннями, тому вкладникам не потрібно переукладати договори або вносити до них будь-які зміни, зазначив Фонд.

Він пояснив, що вкладники РВС Банку, у яких строк дії депозитних договорів сплив до 4 листопада 2025 року та які мали в банку поточні рахунки, можуть залишитись клієнтами Юте Банку або отримати свої кошти. Для цього потрібно звернутися до нього або до банку-партнера – Асвіо Банк.

Усі гарантовані зобов’язання за вкладами фізичних осіб (включно з ФОП) неплатоспроможного РВС Банк у повному обсязі передані до Юте Банку, що забезпечить безперервне обслуговування вкладників, наголосив ФГВФО.

Як повідомлялося, Національний банк України 4 листопада 2025 року відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних, після чого 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Станом на 17 грудня сьогодні вкладникам РВС Банку Фонд відшкодував 60,6 млн грн, тоді як Нацбанк оцінював можливу сума виплат гарантованої суми станом на 21 жовтня у 456 млн грн.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 19 грудня повідомив, що розглядає заяву естонської Iute Group AS, яка надає фінансові послуги на ринках Молдови та Балкан, про надання попередніх висновків щодо необхідності отримання дозволу на набуття контролю над ПрАТ "Перехідний Банк "Юте Банк". Як зазначалося на сайті Комітету, Iute Group звернулося до комітету 12 грудня цього року.

Рішення АМКУ ухвалюється на тлі завершення конкурсу з пошуку інвестора для РВС Банку, який проводив ФГВФО. За результатами конкурсу, що завершився 9 грудня, на який надійшли три пропозиції від потенційних інвесторів, Фонд визначився з рішенням, але поки не оприлюднив ані переможця, ані обраний спосіб врегулювання. Попередньо Фонд допускав, що у якості способу врегулювання може бути обраний як варіант створення та продажу перехідного банку, так і передачі активів і зобов’язань приймаючому банку.

За даними Forbes Україна, серед тих, хто зацікавився конкурсом, – Асвіо банк братів Супруненків, ТАСкомбанк бізнес-групи ТАС Сергія Тігіпка, естонська фінтех-група Iute та ще один інвестор.

Водночас 17 грудня 2025 року, відповідно до плану врегулювання РВС Банку Фонд гарантування вкладів створив і зареєстрував ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк" зі статутним капіталом 1,6 млн грн, якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками – фізичними особами. Директором установи призначено Артура Муравицького, який раніше обіймав посаду заступника голови правління ТАСкомбанку.

За даними НБУ, на 1 листопада 2025 року за обсягом активів РВС Банк займав 53-те місце (819,8 млн грн) серед 60 платоспроможних банків.

Згідно з інформацією на сайті Iute Group, вона була заснована у 2008 році Тармо Сілдом та Алларом Ніїнепуу та наразі є технологічно орієнтованим постачальником фінансових послуг, який обслуговує понад 970 тис. клієнтів на Балканах, а також присутня на ринку Молдови з 2008 року. Штаб-квартира групи знаходиться в Таллінні, компанія має понад 800 співробітників та понад 50 філій.

Iute Group розширилася через кілька дочірніх небанківських фінансових установ до Албанії в квітні 2015 року, Північної Македонії у вересні 2017 року та Болгарії в лютому 2019 року, а у 2022 році придбала контрольний пакет акцій 95% молдавського Energbank.

Iute Group надає послуги кредитування, забезпечення платежів, обміну валют, страхового посередництва.