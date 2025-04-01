ФГВФО прагне до поствоєнної гарантованої суми відшкодування EUR100 тис. та поширення гарантування на юросіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб хотів би після завершення дії воєнного стану, коли припинить дію введена під час війни норма про гарантування повної суми вкладів фізичних осіб у банках, збільшити суму гарантованого відшкодування з передбачених наразі 600 тис. грн, маючи на меті довести її до європейської норми у EUR100 тис., а також розширити дію системи гарантування вкладів на юридичних осіб.

"Моє особисте завдання, з яким я прийшла до Фонду, це реформування системи гарантування, наближення її саме до європейських стандартів і умов. Тому ми прагнемо до EUR100 тис., а не до 600 тис. грн", – сказала директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона підкреслила, що коли мова йде про рух до європейських стандартів, це не тільки про EUR100 тис., а також про гарантування вкладів юридичних осіб, що дозволить захистити бізнес, який зараз при ліквідації банку чекає своєї черги, коли йому компенсують кошти.

"Щодо юросіб, то вони тримають у банківській системі приблизно стільки ж грошей, як фізособи (на кінець лютого, за даними НБУ, вклади юросіб складали 1,4 трлн грн, тоді як фізосіб – 1,23 трлн грн – ІФ-У). Ми постійно аналізуємо та робимо необхідні розрахунки для визначення етапів та строків виконання цього завдання", – заявила Білай.

За її словами, це питання залежить від фінансової стійкості Фонду, від ситуації в банківській системі та державі загалом.

"Для себе ми можемо розглядати декілька варіантів впровадження гарантій юридичних осіб та підвищення гарантованої суми. Наприклад: поетапне підвищення гарантованої суми, обмежене коло юридичних осіб з поступовим розширенням чи початкове накопичення достатніх ресурсів для впровадження гарантій", – повідомила директорка-розпорядниця.

Вона додала, що Фонд при імплементації повинен виважено підходити до будь яких варіантів, щоб не посилювати значно тиск на банківську систему та залишатись фінансово стійким.

До війни, коли розмір гарантії був обмежений, багато вкладників намагалися дотримуватися ліміту 200 тис. грн на один вклад, що підтверджувала статистика Нацбанку, але, за словами Білай, наразі така поведінка клієнтів вже не відчувається.

"Те, що зараз гарантія на повну суму вкладу, десь уже вкоренилася у поведінці вкладників. З початку запровадження воєнного стану в Україні ми спостерігаємо загальну тенденцію збільшення загальної суми вкладів по банківській системі та будь-яких розмірів вкладів в тому числі, що перевищують 600 тис. грн. Тому потрібно, щоб цей перехід на EUR100 тис. відбувся максимально швидко", – підкреслила вона.

На думку директорки-розпорядниці ФГВФО, наразі гарний момент у банківській системі для збільшення поствоєнної гарантованої суми відшкодування та поширення системи гарантування на юросіб, бо нагляд Національного банку суттєво посилився, активи банків покращилися, що зменшує можливі гарантовані виплати.