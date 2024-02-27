Економіка

13:12 27.02.2024

Голова ФГВФО заявляє про тиск з боку пов'язаних осіб банків, що ліквідуються

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Голова ФГВФО заявляє про тиск з боку пов'язаних осіб банків, що ліквідуються

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) зазнає інформаційних атак, його співробітники зазнають тиску з боку пов'язаних осіб банків, що ліквідуються, у зв'язку з їхнім небажанням сплачувати до державного бюджету понад 7 млрд грн штрафів за порушення, заявляє директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.

"Останнім часом, після рішення НБУ про відкликання ліцензії у банків, звинувачених у міскодингу, Фонду оголосили справжню вендету. Окремі ЗМІ, зокрема з відверто проросійським слідом, почали замовні медіакампанії з дискредитації нашої роботи", - написала вона в колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, інформаційні атаки на Фонд посилюються, коли останній активізує співпрацю з правоохоронними органами або Державною податковою службою, що перевіряють роботу фінустанов за період до ухвалення рішення про виведення їх із ринку.

"Очевидно, заздалегідь усвідомлюючи масштаби майбутніх виявлених порушень, на нас почали тиснути, щоб ми не надавали запитувану державними органами інформацію. Зрештою зрозумівши, що ми не порушимо закон, пообіцяли, що ми пошкодуємо", - зазначила Рекрут.

Як стверджує директорка ФГВФО, далі пішли замовні публікації, підроблені журналістські запити, переслідування посадових осіб Фонду, включно з прихованим стеженням, дзвінками співробітникам на особисті номери, а також залякуванням і відвертими погрозами, щоб "демонізувати образ Фонду і дискредитувати його посадових осіб".

Вона зазначила, що за кількома такими, найбільш кричущими, випадками, було направлено відповідні заяви до правоохоронних органів.

"Ціна питання - мільярди (понад 7 мільярдів) гривень штрафів, які державна податкова служба вже нарахувала за банками, ліквідованими торік, і які мають бути стягнуті на користь держави", - наголосила Рекрут.

За її інформацією, кошти частково вже перераховано до бюджету, зокрема за підсумками 2023 року сума становила більш ніж 0,5 млрд грн, що є відчутною підтримкою країни під час війни.

"Але, вочевидь, акціонери банків мали власні плани на ці суми", - вказала директор Фонду.

Рекрут запевнила, що ФГВФО продовжить діяти відповідно до законодавства, керуючись інтересами держави, і робитиме все, щоб повернути кошти державі та кредиторам банків.

 

Теги: #фгвфо #рекрут

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