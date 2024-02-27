7,2 млрд грн у держбюджет – причина атак на Фонд гарантування вкладів

Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб



Останнім часом, після рішення НБУ про відкликання ліцензії у банків, звинувачених у міскодингу, Фонду оголосили справжню вендету. Окремі ЗМІ, у тому числі із відверто проросійським слідом розпочали замовні медіакампанії з дискредитації нашої роботи.

Інформаційні атаки на Фонд посилюються щоразу, коли постає питання нашої співпраці із правоохоронними органами чи державною податковою службою, які перевіряють роботу банків за період до прийняття рішення про виведення їх з ринку.

Вочевидь, заздалегідь усвідомлюючи масштаби майбутніх виявлених порушень, на нас почали тиснути, щоб ми не надавали запитувану державними органами інформацію. Зрештою, зрозумівши, що ми не порушимо закон, пообіцяли, що ми пошкодуємо.

Після цього почалася вакханалія: брудні публікації, підроблені журналістські запити, переслідування посадових осіб Фонду та приховані стеження, дзвінки співробітникам на особисті номери, залякування та відверті погрози. Усе з єдиною метою: демонізувати образ Фонду та дискредитувати його посадових осіб. За кількома найбільш кричущими фактами нами було скеровано відповідні заяви до правоохоронних органів.

Ціна питання – мільярди (понад 7 мільярдів) гривень штрафів, які державна податкова служба уже нарахувала по банках, ліквідованих минулого року, і які мають бути стягнуті на користь держави. Частково кошти уже перераховано до бюджету: за підсумками минулого року йдеться про понад півмільярда гривень, що є дуже відчутною підтримкою країни під час війни. Та очевидно, акціонери банків мали власні плани на ці суми.

Фонд гарантування вкладів завжди був супротивником для акціонерів банків, які виводяться з ринку. Причина – багатомільярдні позови до пов’язаних осіб, причетних до банкрутства їх установ. На початок року у межах 52 статті нашого профільного закону (про систему гарантування вкладів фізичних осіб) нами було подано 87 позовних заяв до пов’язаних осіб 54 банків про відшкодування шкоди, завданої кредиторам банків, на загальну суму понад 172 млрд грн.

Перелік відповідачів за нашими позовами частково дублює "список Форбс". Тому ми звикли: до напружених судових засідань, до численних допитів та перевірок правоохоронних органів, ініційованих "третіми особами". Певною мірою звикли навіть до тиску на нас. Але події останнього року довели: масштаби безпринципності наших опонентів безмежні.

Що буде далі?

Фонд виконуватиме вимоги законодавства, керуючись інтересами держави, та робитиме усе, щоб повернути кошти державі та кредиторам банків.

За це нас і надалі звинувачуватимуть і тиснутимуть, замовляючи проти нас сумнівної якості статті та журналістські розслідування. Користуючись зв’язками в правоохоронних органах – порушуватимуть проти нас надумані справи. Але ці інформаційні помсти приречені на поразку, як би не намагалися акціонери банків видати свої інтереси за інтереси громадян. Адже для них Фонд гарантування вкладів – це ворог, який за законом зобов’язаний вимагати від них розрахунку із державою та кредиторами банків. А для громадян Фонд – гарант того, що кошти фізичних осіб у випадку банкрутства банку будуть відшкодовані.

Нагадаю, за час свого існування Фонд виплатив понад 104 млрд грн гарантованого відшкодування 2,5 млн вкладників. Та повернув майже 70 млрд грн кредиторів, зокрема, бізнесу. Уже за час повномасштабної війни ми виплатили майже 9 млрд грн вкладникам, забезпечивши виконання норми про повне відшкодування вкладів на час воєнного стану. І забезпечили перерахування до Державного бюджету майже 27 млрд грн.