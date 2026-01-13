Україна починає розбудову свого нового майбутнього у критичних мінералах

Єгор Перелигін, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

ДОБРА ЛІТІУМ ХОЛДІНГС ДЖЕЙВІ, ЛЛС (DOBRA LITHIUM HOLDINGS JV, LLC) визначена переможцем конкурсу на укладання угоди про розподіл металічних корисних копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах родовища Ділянка Добра, з урахуванням висновків та пропозицій Міжвідомчої комісії щодо визначення переможця конкурсу на укладання угоди про розподіл металічних корисних копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах родовища Ділянка Добра, затверджених протоколом № 10 засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо ділянок корисних копалин, крім ділянок нафтогазоносних надр, від 08 січня 2026 р.

Одним з акціонерів "Добра Літіум" є TechMet, який вже реалізує три літієві проєкти в США, Великобританії та Руанді. Іншим акціонером є The Rock Holdings.

Основними акціонерами TechMet є Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC), Суверенний фонд Катару та Меркурія Клін Енерджі Інвестментс (Нідерланди) – один із провідних світових трейдерів критичними мінералами. Єдиним бенефіціаром The Rock Holdings є легендарий американський бізнесмен та філантроп Рональд Лаудер.

Давайте почнемо з головного питання - проблематики пошуку, видобутку і збагачення металевих корисних копалин у межах родовища Ділянка Добра. Всі, хто хочь трохи знайомі з цим комплексним родовищем та дуже непростим проєктом, знають що для успіху цей проєкт потребує залучення кваліфікованих інвесторів, які мають досвід, технічні та фінансові спроможності для здійснення значних інвестицій. І тут ми як раз говорим про реалії де інвестиції мають досить довгі горизонти повернення. І це все при наявності технічних, комерційних та безпекових ризиків самого проєкту. Саме тому Кабінет Міністрів України прийняв рішення здійснити цей проект на умовах укладення угоди про розподіл продукції (далі – УРП), який по суті надає державним органам ефективні механізми моніторингу діяльності УРП-інвесторів.

Умовами конкурсу передбачений високий мінімально гарантований обсяг інвестицій в проект на ділянці Добра, а саме 179 млн. дол. США. Потенційний інвестор згідно із умовами конкурсу має протягом 2,5 років здійснити геологічне вивчення родовища, а потім ще приблизно за 4-5 років здійснити будівництво шахти із видобутку літійвмісних мінералів (надалі – літію) та їх збагачення в літієві концентрати. Далі інвестор, розпочавши виробництво приблизно протягом як мінімум 3-4 років, за нашими оцінками, буде повертати внесені інвестиції за рахунок отриманої від держави компенсаційної продукції за максимальним показником, визначеним умовами УРП, але не більше 70%. При цьому, навіть у цей початковий етап проєкту держава крім належної їй частини прибуткової продукції (не менше 4%) буде отримувати також рентні платежі (5% від ціни), податок на прибуток інвестора (18%) та податки, що сплачуються з фонду оплати праці (ПДФО, ЄСВ і військовий збір). Розрахунки показують, що на цьому початковому етапі фінансові надходження держави складатимуть приблизно 13% від загального обсягу виробленої продукції (а не 1,2% як говорять деякі люди), а фінансовий результат інвестора – 22% (без урахування вартості отриманої компенсаційної продукції, яка по суті є джерелом відшкодування понесених раніше капітальних витрат, а не прибутком інвестора).

Також, необхідно зазначити, що у разі успішного промислового запуску видобувного та збагачувального комплексу, загальний обсяг інвестицій може перевищити 0.5 мільярдів доларів США.

Протягом основного етапу проєкту, починаючи із 4-го чи 5-го року виробництва літієвих концентратів, очікується показник компенсаційної продукції не в 70%, а приблизно 30% від вартості виробленої продукції, за рахунок якої будуть відшкодовуватися інвестору його поточні операційні витрати. Таким чином, навіть при показнику державної частки в прибутковій продукції не менше 6%, сукупний фінансовий результат держави (включаючи сплачені вищезазначені податки) очікується на рівні 22% від загального обсягу виробленої продукції.

При підготовці умов УРП конкурсу, зокрема і мінімальних показників розподілу продукції на користь держави, виходили, серед іншого, з необхідності забезпечити для держави фінансові та інші умови не гірші, ніж при здійсненні проєктів в сфері користування надрами за результатами придбання спеціальних дозволів на пошук та видобуток металічних корисних копалин на аукціонах тощо.

Виходячи із вищенаведеного, показник частки державі в прибутковій продукції, має компенсувати, в першу чергу, ті податки і обов’язкові платежі, які згідно із Податковим кодексом не сплачуються інвестором і заміняються передачею державі частки прибуткової продукції, а саме - екологічних податків, збору за спеціальне використання підземних вод, земельного податку, а також компенсації зменшеної плати за надання спеціального дозволу на користування надрами. Розрахунки показують, що сукупний розмір цих податків і обов’язкових платежів при мінімально очікуваних показниках видобутку літієвої руди в 1 млн. тонн/рік та подальшого її збагачення в літієві концентрати (що потребує приблизно 160-170 млн. доларів США інвестицій) складатимуть приблизно 1,2-1,3% від загального обсягу прибуткової продукції. При більших обсягах виробництва цей розрахунковий показник становитиме менше одного відсотка від загального обсягу прибуткової продукції.

Виходячи із вищенаведеного, встановлений в умовах УРП конкурсу на ділянці Добра мінімальний показник прибуткової продукції в 4% більше ніж втричі перевищує показник податків і обов’язкових платежів, які мають бути компенсовані передачею державі часткою прибуткової продукції.

Згідно із практикою проведення УРП-конкурсів, їх переможці пропонують, як правило, більшу частку держави в прибутковій продукції, ніж мінімальну, передбачену умовами відповідного конкурсу.

Згідно із законодавством про Угоди про розподіл продукції, на відміну від користування надрами на підставі спеціальних дозволів, придбаних на аукціонах, власником всіх видобутих корисних копалин (здійснених виняткового коштом інвестора) є держава. Лише після оформлення сторонами УРП конкретних показників розподілу продукції (актами або в іншій погодженій формі) частка виробленої продукції передається уповноваженим державою органом інвестору.

Щодо питань екології, то згідно умов конкурсу на ділянці Добра, інвестор має здійснити оцінку впливу на довкілля планованої діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та відповідно до вимоги статті 11 Закону "Про угоди про розподіл продукції".

Необхідно підкреслити, що цей проєкт відкриває абсолютно нові можливості для України. Нові можливості в дуже непростому секторі і висококонкурентному середовищі. І головне - це можливість інтегруватися у світові ланцюги постачання та створювати релевантні вартісні ланцюги у себе, залучаючи системних довгострокових інвесторів з необхідними технологічними рішеннями та компетенціями.

Тому, вітаю всіх нас з цією історичною подією.