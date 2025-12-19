2025 рік: попередні підсумки

Ігор Бураковський, доктор економічних наук, Голова Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, професор кафедри економічної теорії Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Скажу одразу, що для мене як для експерта завжди непросто підводити підсумки року, що минає. Адже річна статистика з’являється вже після новорічних свят. До того ж адекватно оцінити наслідки багатьох поточних явищ та рішень можна лише з часом. Водночас вже зараз можна назвати кілька подій та процесів, які, на мою думку, є знаковими для світу.

1. В квітні 2025 року США оголосили про запровадження високих імпортних мит проти більшості торговельних партнерів і запропонували їм укласти окремі двосторонні торговельні угоди. Цей крок фактично означав відхід від чинних норм та правил, які було покладено в основу глобальної торговельної системи. При цьому Світова організація торгівлі була фактично усунута від виконання своїх традиційних функцій в сфері багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі. Попри очевидні негативні наслідки такої політики США, час їх прояву, масштаб та тривалість можна буде оцінити лише згодом.

2. Російсько-українська війна перейшла на якісно нову стадію – стадію війни на виснаження, при цьому рф фактично офіційно оголосила війну демократичним країнам – союзникам України. Паралельно США переглянули власне місце в міжнародній архітектурі безпеки.

Ці обставини об’єктивно змусили ЄС та європейські країни НАТО переосмислити нові політичні та безпекові реалії. Результатом цього переосмислення стала ціла низка кроків, спрямованих на розвиток стратегічної автономії ЄС.

Мова йде про збільшення військових витрат, стимулювання розвитку національних військово-промислових комплексів, розвиток військово-промислової співпраці з Україною. запровадження нових правил призову на військову службу, стимулювання розвитку оборонної промисловості, наміри спростити процедури переміщення військових та військової техніки в рамкам ЄС (свого роду «військовий Шенген») тощо.

3. Зважаючи на названі вище обставини та зміну стосунків між США та союзниками по НАТО, можна говорити про початок процесу «європеїзації» Північноатлантичного блоку, але як саме зміниться НАТО та коли сьогодні можна тільки гадати.

4. Світовий економічний ландшафт в 2025 році характеризувався посиленням протекціоністських настроїв, активними спробами цілої низки країн суттєво обмежити імміграційні потоки, різноспрямованою економічною динамікою в різних регіонах світу, фрагментацією світового господарства. Наслідком цього стало зростання рівня політичної та економічної невизначеності, яка стала викликом для бізнесу (виробничо-комерційна діяльність), урядів (макроекономічна політика) та міжнародних інституцій (ефективна координація дій держав-членів та забезпечення дотримання відповідних домовленостей).

5. Що стосується технологічного поступу, то на думку експертів 2025 рік можна вважати роком початку реалістичного ставлення до можливостей застосування ШІ у комерційно-виробничих процесах. Це зокрема знайшло своє відображення у зростанні інвестицій в проекти, пов’язані з ШІ.

6. Як зазначають експерти, в 2025 році продовжився процес скорочення міжнародної допомоги розвитку. Важливим чинником цього став кардинальний перегляд стратегії міжнародної допомоги США, наслідки чого також відчула й Україна.

7. За версію журналу The Economist «економікою 2025 року» була визнана Португалія. На думку експертів, економічний успіх Португалії – це результат стійкого економічного зростання, економічної стабільності та динамічної експансії корпоративного сектору країни. Тому українським експертам та урядовцям слід звернути увагу на досвід формування та реалізації економічної політики цією країною.

Ну а загальний висновок дуже простий - ми живемо в часи швидких фундаментальних політичних, економічних та технологічних змін. І з цим треба рахуватись.