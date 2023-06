Конференція з питань відновлення України: погляд з Києва

Ігор Бураковський, доктор економічних наук, Голова Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

21 – 22 червня в Лондоні відбулась Конференція з питань відновлення України. Пропоную Вашій увазі коментарі щодо змісту дискусій:

Одразу зазначу, що Конференція мала формат обговорення проблем відновлення України. Вона не прийняла підсумкового документу, але заяви наших партнерів та сесійні дискусії дають можливість досить чітко зрозуміти настрої учасників форуму. А тепер по суті:

Наші іноземні партнери підтвердили своє зобов’язання допомагати Україні до її перемоги. Практично всі "топи" називали суми на напрямки допомоги Україні. Водночас, бракувало української інформації про напрями та результати її використання. Натомість акцент було зроблено на мобілізації коштів.

Успішне відновлення України в принципі неможливе без масштабного залучення приватного бізнесу. Приватний бізнес – це інвестиції, технології, менеджмент. На конференції було презентовано Ukraine Business Compact 2023 – декларацію принципів підтримки довгострокового сталого економічного відновлення України, яку вже підписали більше 500 компаній з 42 країн, сукупна ринкова капіталізація яких перевищує 5,2 трлн. дол.

Обороноздатність України – це захист людей, фізичний захист відновлених об’єктів. Взагалі тема безпеки та відновлення так чи інакше була присутня на всіх дискусіях. При цьому говорилось про розбудову українського ВПК, а на конференції були присутні представники іноземних компаній, які постачають Україні певні види військової продукції.

Посилення ролі Міжвідомчої платформи координації дій донорів для України. Ця інституція була створена в січні 2023 року платформа, а на полях Лондонської конференції відбулось чергове засідання Керівного комітету платформи.

Гарантії бізнесу: страхування військових ризиків в різних форматах. Цій темі була присвячена спеціальна "Investment Opportunities and De-Risking Mechanisms to Mobilise Private Finance in Ukraine."

Росія повинна заплатити за все. Для цього треба створити ефективні механізми передачі Україні російських заморожених активів.

Потреби України: перезапуск економіки, попередження гуманітарної кризи, повернення українців додому.

Громадянське суспільство. Партнери – велика роль у відновленні, українські очільники – жодної згадки.

Провідна роль регіонів у відновленні. Ця темі була присвячена спеціальна сесія "Role of the Regions in Ukraine’s Recovery and Reconstruction" за участю мерів та керівників ЦВА.

Відновлення – це прозорість, підзвітність, екологічна сталість та інклюзивність. На конференції Україна публічно презентувала модуль цифрової екосистеми управління відновленням (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM)), ідею створення якої висунуло громадянське суспільство.

Висновок: Як на мене, Конференцію в цілому можна вважати успішною, але багато питань потребують відповіді вже зараз.