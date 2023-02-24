путін уже програв. Але ми ще не перемогли

Антон Геращенко, радник Міністра внутрішніх справ

Я уважно дивився останні виступи путіна. Я бачив лише страх і невпевненість у його очах.

Він сам не вірить у можливість перемоги над Україною. Але він і не має намірів здаватися.

Його план – перегони озброєнь, нові хвилі мобілізації, війна до останнього солдата.

Для російського керівництва будь-який світ, який передбачає повернення вкрадених Криму та Донбасу, гірший загибелі на фронті мільйона російських солдатів.

Так, це правда - майже ніхто не хоче добровільно помирати за марення путіна. Зеки-добровольці після "м'ясних штурмів" пригожина вже стали дефіцитним ресурсом. А мотивація воювати у російських "чмобіків" дорівнює навіть не нулю, а мінус нескінченності.

Однак слід визнати, що апарат насильства в росії за 23 роки тиранії налагоджений дуже добре. Тому розраховувати на те, що путін здасться і росія припинить війну – не варто.

Варіантів розвитку ситуації, за яких наші Перемога і мир можуть настати швидко, я бачу два:

1. Фізична смерть путіна чи усунення його від влади шляхом перевороту всередині найближчого путінського оточення.

На масові народні повстання розраховувати поки що не доводиться: гайки закручені надто туго, а критична маса незадоволених поки що не досягнута. Хоча, на все свій час. Чаушеску, Каддафі та Микола ІІ, теж думали, що в них все під контролем, але потім їхня тиранічна влада руйнувалася за лічені дні, мов картковий будиночок.

Аналітики дають 90% ймовірність, що у випадку, якщо путін піде (здохне), то байдуже хто прийде після нього, він все одно буде змушений погодитися на переговори про мир на умовах України: з повним поверненням усіх територій та виплатою трильйонних компенсацій за зруйновані села та міста .

2. Стрімкий наступ ЗСУ зі взяттям у кільце Донецької агломерації, удар на Мелітополь і Бердянськ з розрізанням на частини так званого "сухопутного коридора до Криму", потрапляння в полон тисяч орків із супроводженням всього цього істерією всередині рф.

Реалізація такої стратегії влітку 2023 дозволить остаточно зруйнувати залишки міфу про силу російської армії. Так, орки були багаторазово биті і тікали з Харківщини та Херсонщини, але нам ще не вдавалося розбити їх та полонити значні маси військ.

путін ще не дочекався свого "Сталінграда", але він обов'язково його отримає!

Для нас обидва варіанти швидкої Перемоги хороші. Краще перший, аніж другий. Ліквідація путіна, найненависнішої на сьогодні істоти на землі, зберегла б багато тисяч життів. Але на щасливий випадок чи успіх покладатися не варто.

Тому нам потрібно зосередитись і бути ще більш організованими та згуртованими. Воювати не кількістю, а вміннями.

Перша світова війна була війною артилерії. Перемогла в ній та коаліція, яка виготовила більше гармат та снарядів.

Друга Світова війна була війною моторів – війною танків та авіації. Країни коаліції придушили опір Німеччини, виробивши в десятки разів більше танків, літаків та вантажівок.

Третя Світова війна, яка зараз розгорнулася на полях України, – це війна дронів – розвідувальних та ударних.

У ній переможемо Ми! Але лише після того, як усунемо всі перешкоди для імпорту та виробництва в Україні сотень тисяч дронів, які залітаючи у кожен окоп чи бліндаж, скидаючи бомби на кожен танк чи САУ, гнатимуть ворога геть із нашої землі. Також наші дрони долітатимуть до будь-якої точки європейської частини росії, знищуючи всі військові та інфраструктурні об'єкти, що використовуються в підлій війні проти України.



Задля цього потрібно створити найсприятливіші умови на рівні державного апарату щоб максимально швидко розгорнути масове багатотисячне виробництво ударних дронів.

І ми разом із Вами зробимо це!