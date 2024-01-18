Колонки

18:48 18.01.2024

Автор АНТОН ГЕРАЩЕНКО

Незавершений політ. Герої не вмирають. Вони живуть в наших спогадах, душах і серцях!

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Незавершений політ. Герої не вмирають. Вони живуть в наших спогадах, душах і серцях!

Антон Геращенко, радник Міністра внутрішніх справ

 

 

Рік тому я втратив друзів та однодумців - Дениса Монастирського, Євгена Єніна, Юрія Лубковича.

Вони загинули в тій страшній авіатрощі разом з членами команди, пілотами та містянами Броварів.

І Денис, і Євген, і Юрій були щирими патріотами України, справжніми державними діячами, надійною опорою Народу і Президенту України.

Немає слів, щоб описати, якими Денис, Євген та Юрій були чудовими Синами, Чоловіками, Батьками, Друзями.

У памʼять про них, друзі та рідні зняли документальний фільм «Незавершений політ». Навіть для мене, який знав Дениса Монастирського багато років, стрічка розкрила його як абсолютно унікальну особистість.

Цей фільм базується на більш ніж 30-ти інтерв’ю друзів та колег Дениса та його команди. Їх свідчення складають своєрідний зняток нашого часу - часу боротьби із страшною навалою орків.

Сподіваюсь і мрію, що десятки, а може і сотні молодих людей, подивившись цей фільм, скажуть собі: «Я хочу бути такими, якими були Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович – лідерами змін, етично цілісними сильними особистостями, які вміли любити і любили свою країну понад усе!»

Для цього ми разом із автором ідеї меморіального фільму, Ростиславом Смирновим, продюсером Людмилою Бно-Айріян, режисером Миколою Коротким, і зробили цю стрічку.

Герої не вмирають! Вони живуть в наших спогадах, душах і серцях!

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