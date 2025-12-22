Інтерфакс-Україна
18:22 22.12.2025

Автор АРСЕН МАКАРЧУК

Чому без сучасної бізнес-статистики економіка бачить себе поза фокусом

Фото: https://www.flickr.com/photos/203784581@N03/

Арсен Макарчук, Голова Державної служби статистики України

 

За підсумками міжнародного науково-практичного семінару "Європейська бізнес-статистика: методологія, практика та освітні перспективи"

Тривалий час офіційна статистика в Україні була зорієнтована насамперед на забезпечення потреб органів державної влади. Вона не ігнорувала інших користувачів, зокрема бізнес, однак не завжди могла повною мірою відповідати їхнім запитам: через обмежену оперативність, вузький набір індикаторів і складність практичного використання даних.

Сьогодні цей підхід не витримує випробування вимогами часу. Цифрова трансформація Держстату, ключовим принципом якої є орієнтація на потреби користувачів, створює можливість докорінно змінити цю логіку й закріпити за офіційною статистикою роль прикладної інфраструктури рішень.

Чому бізнес-статистика є затребуваною та критично важливою

Бізнес-статистика дає змогу оцінювати фінансовий стан підприємств, динаміку виробництва, інвестиційну активність, рівень інновацій, використання інформаційно-комунікаційних технологій. У період повномасштабної війни саме ці дані дозволяють побачити не лише втрати, а й стійкість бізнесу, зміну економічної поведінки, здатність адаптуватися до шоків і потенціал для відновлення.

Попит на бізнес-статистику закономірно зростає. Для планування діяльності компаніям потрібні об’єктивні показники: аналіз ринків, оцінка ризиків, регіональна динаміка, прогнозування попиту. Водночас такі дані мають критичне значення і в зовнішньому вимірі – для українських компаній, що виходять на ринки Європейського Союзу, а також для європейських партнерів та інвесторів, які оцінюють українську економіку. ЄС потребує зрозумілих і порівнюваних даних про Україну – для аналізу стійкості підприємств, конкурентоспроможності економіки, інноваційного потенціалу та можливостей співпраці.

Запит користувачів і необхідність зміни підходу

Останні місяці системної комунікації з користувачами показали, що навіть за наявності широкого набору показників у розділі бізнес-статистики на stat.gov.ua існують прогалини, які найчіткіше бачать саме користувачі даних. Відновлений діалог із бізнес-спільнотою дозволив окреслити ці потреби: як щодо повноти та актуальності показників, так і щодо зручності доступу до даних і практичних можливостей їх використання в аналітичних і управлінських процесах.

Це принциповий світоглядний зсув: статистика перестає бути одностороннім продуктом і надалі розвивається як результат взаємодії з користувачем, орієнтований на практичну цінність.

Для користувачів ці зміни проявляються насамперед у двох вимірах. По-перше, змінюється доступ до даних: новий портал офіційної статистики формує єдиний цифровий простір для роботи з показниками та розвивається з урахуванням зворотного зв’язку користувачів. По-друге, оновлюється сам зміст бізнес-статистики: переглядаються методології та показники відповідно до європейських стандартів і євроінтеграційного поступу України.

Порядок денний трансформації бізнес-статистики

Трансформація бізнес-статистики відбувається як цілісний процес, у якому методологічні оновлення, цифрові інструменти та нові джерела даних взаємно підсилюють одне одного. Умовно його можна поділити на три напрями.

Перший – методологічний. У 2025–2026 роках ключовим кроком є гармонізація української статистики з європейськими стандартами: перехід до NACE 2.1, розвиток класифікацій CPA та PRODCOM, а також узгодження територіального поділу за принципами NUTS. Це формує спільну "мову" опису економіки з ЄС. Для бізнес-статистики це означає коректні міжнародні порівняння, зрозумілі правила та можливість аналізувати ринки й виробництво в єдиній системі координат.

Другий – реєстровий. У центрі цієї роботи у 2026–2028 роках – Реєстр бізнес-одиниць (SBR), фундамент бізнес-статистики. Його модернізація, зокрема через інтеграцію адміністративних даних, дозволить зменшити дублювання інформації, підвищити точність генеральних сукупностей і забезпечити узгодженість між структурною, короткотерміновою статистикою та системою національних рахунків. Для бізнесу це означає більш стабільні та передбачувані статистичні оцінки економічної динаміки.

Третій рівеньдані та цифрова інфраструктура, розвиток якої запланований на середньострокову перспективу. Йдеться про поступовий перехід до ширшого використання адміністративних джерел даних, автоматизацію процесів і цифрові сервіси для обміну інформацією. Це дає змогу зменшити звітне навантаження на підприємства та водночас підвищити оперативність і деталізацію бізнес-статистики.

На цій основі формуються нові статистичні індикатори – індекси цін експорту та імпорту, розширення статистики сфери послуг, індекси обороту й виробництва в окремих секторах, а також показники, що дозволяють оцінювати стан ринків, конкурентне середовище, споживчий попит і економічні ризики. В умовах структурних змін економіки та війни саме такі індикатори стають ключовими для аналітики й планування.

Мета цих рішень – сформувати бізнес-статистику, придатну для аналітики, планування та оцінки економічних ризиків. Поєднання наукової методології, сучасних реєстрів і цифрових сервісів забезпечує її практичну цінність для бізнесу та можливість використання в управлінських рішеннях.

У результаті статистика перестає бути суто описом минулих процесів і стає основою обґрунтованих рішень майбутнього – як на рівні окремих компаній, так і на рівні економіки в цілому.

 

 

 

Фото https://www.flickr.com/photos/203784581@N03/

