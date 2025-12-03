Національний скринінг, що змінює медицину: чому Україна стоїть на порозі системного прориву

Кирило Гончарук, CEO CheckEye

Україна знаходиться у фазі трансформації системи охорони здоров’я. Програма скринінгів здоров’я для людей віком 40+ може стати кроком до фундаментального зсуву від реактивної медицини, де ми лікуємо наслідки, до проактивної моделі, яка фокусується на попередженні тяжких ускладнень та збереженні працездатності громадян.

Програма дає багато можливостей для пацієнтів, але також містить ряд жорстких умов для закладів охорони здоровʼя, чіткі вимоги до інфраструктури, сервісу, цифрових інструментів, якості лабораторних досліджень, маршрутизації пацієнтів та етичності надання послуг. Це вперше на національному рівні прописано настільки детально і структуровано.

1. Чому національний скринінг — критичний для країни сьогодні

Ми давно знаємо факти, але тепер вони формують політику:

• Понад 80% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

• Більшість із них можна попередити — за умови раннього виявлення.

• Лише 1 з 10 українців регулярно проходить профілактичні огляди.

Програма "Національний чекап" націлена на те, щоб закрити цей розрив: держава створює єдину рамку, за якою кожна людина віком 40+ отримає доступ до однакової якісної послуги — незалежно від місця проживання.

2. Стандарти, які формують нову культуру медицини

Програма містить понад 200 вимог до процесу скринінгу. Особливо важливими є три групи:

Сервіс та доступність

Обов’язкові:

• запис у зручний час, включно з суботніми та ранковими слотами;

• час очікування — не більш як 15 хвилин;

• «візит однією зупинкою» — усі обстеження за 60–90 хвилин;

• домашні візити для маломобільних пацієнтів.

Це явно рух у бік пацієнт-орієнтованої моделі.

Якість і безпека

Проєкт чітко встановлює вимоги до:

• лабораторних методик,

• термінів отримання результатів,

• критичних значень аналізів із обов’язковим дзвінком лікаря протягом 30 хвилин,

• участі лабораторій у зовнішніх системах контролю якості.

Цифровізація та дані

Система передбачає:

• повну інтеграцію з ЕСОЗ,

• цифрове опитування,

• автоматичний розрахунок ризиків SCORE2, FINDRISC, PHQ-9, GAD-7,

• онлайн-видачу результатів у форматі «світлофора».

Програма прямо передбачає можливість використання технологій ШІ як допоміжних інструментів для персоналізації та ефективності скринінгу.

Це ключовий сигнал: цифрова профілактика стає нормою.

3. Чому це важливо для економіки та відновлення країни

Країна, яка воює, не може дозволити собі втрачати людей через ускладнення, які можна було попередити.

Рання діагностика:

• знижує інвалідизацію,

• зменшує навантаження на лікарні,

• скорочує витрати держави на соціальні виплати, лікування ускладнень та реабілітацію.

Оцінки міжнародних інститутів чіткі: кожен 1 долар, вкладений у превенцію, економить 4–7 доларів для системи охорони здоров’я й економіки.

Україна може стати першою країною Європи, яка зробить профілактичний скринінг цифровим, системним та масовим одночасно.

4. Де роль інноваційних компаній, таких як CheckEye

Проєкт вимог передбачає можливість використання цифрових рішень та алгоритмів штучного інтелекту як допоміжних інструментів у рамках скринінгу. Це дає дорогу інноваціям, які можуть закрити ключовий виклик — масштабування якісної діагностики при дефіциті лікарів.

Для прикладу, наша технологія аналізу зображень очного дна дозволяє виявляти ускладнення діабету раніше, ніж з’являються симптоми, менш ніж за 30 секунд.

У системі, де щороку потрібно охоплювати мільйони людей, це не «хороший інструмент» — це критична інфраструктура.

5. Ключовий висновок: Україна формує новий стандарт профілактики

Україна сьогодні робить те, до чого інші країни ЄС ідуть десятиліттями. І саме тому ми можемо стати прикладом того, як країна під час війни закладає основу для здоровішої, сильнішої і економічно стійкої нації.