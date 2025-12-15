Інтерфакс-Україна
Колонки
17:51 15.12.2025

Автор СЕРГІЙ ДІДКОВСЬКИЙ

Відмовитись від жертовності та бідності

4 хв читати
Відмовитись від жертовності та бідності
Фото: (с) фото надано автором

Сергій Дідковський, PR-стратег та спеціаліст з розвитку бізнесу

 

У 2026 нам спробують продати майбутнє в трьох словах: перемир’я, кордони, гарантії. Це важливо. Але якщо на цьому зупинитись — це не мир. Це пауза.

Бо війни виграють не тільки на лінії фронту, а також там, де народжується ресурс — у капіталі, у довгій ліквідності, у довірі до правил. У нормальній економіці, яка працює попри сирени.

Мирні рамки, дедлайни, “вікна можливостей” — це нормальна мова великих держав. Ненормально інше. Коли Україна заходить у ці рамки без власної економічної архітектури та бачення економічного зростання. 

Тоді ми звучимо як людина, яка каже: “зупиніть бійку, а далі я якось розберусь, де жити і що їсти”.

Я хочу, щоб у 2026 Україна говорила як суб’єкт угоди. Не тільки “що ми не віддамо”. А й “як ми фінансуємо оборону, науку, технології, освіту, і як запускаємо зростання”.

Європа вже обговорює і тестує конструкції, де заморожені російські активи можуть перетворюватися на довгий фінансовий коридор для України на 2026–2027. Це важливий зсув мислення: репарації перестають бути “колись потім” і стають інструментом воєнного часу.

Але є одна річ, яку неприємно говорити вголос. Довгі гроші не рятують, якщо країна витрачає їх на проїдання. Бо проїдання — це політика бідності. Якщо бідна людина виграла в лотерею, то вона ніколи не інвестує виграш. Вона наїсться делікатесами, одягнеться в бренди, купить автомобіль. Тобто — витратить гроші “на зараз”, а не “на створення персонального і заможного майбутнього”.

Європейська підтримка вже працює як контракти — плани, структурні маяки, транші, вимоги до проведення реформ в Україні. 

Це дисциплінує і дає прогнозованість. І це добре.

Але ніхто замість нас не проведе реформи (справжні, а не демонстративні)

Я ось так думаю.

Мій перший пункт “термшіта”, вибачайте за англіцизм, — суверенний фонд як інституція. 

Навіщо він потрібен? Щоб акумулювати та інвестувати довгі джерела доходів держави — від активів, дивідендів держкомпаній, частини репараційних механізмів. 

Щоб інвестувати в те, що дає вектор для зростання економіки: енергетику, оборонку, логістику, технології, науку, освіту. І щоб у фонду було незалежне управління, жорсткий аудит і табу на “латання бюджету”.

Норвегія стала багатою не тому, що знайшла нафту. А тому, що відділила фонд від політичної спокуси “витратити зараз”. Нам потрібен такий самий запобіжник, тільки заточений під війну.

Друга річ — ринок капіталу. Бо поки в нас немає повноцінного ринку, ми приречені на три “інвестиції”: хаотичну забудову, мільйони кав‘ярень та салонів краси, банківську монополію на гроші і втечу капіталу. 

Ринок капіталу — це інфраструктура суверенітету. Він збирає внутрішні заощадження і направляє їх у продуктивність праці, у технології, у освіту.

Так, військові облігації важливі. Але без ринку капіталу це інструмент “на зараз”, а не система “на десятиліття”. І ще одна річ: ринок капіталу дає українцям у світі нормальний легальний вхід в Україну через інвестиції.

А щоб це працювало, потрібні правила. Захист міноритаріїв. Прозорість емітентів. Інституційні інвестори. Біржова інфраструктура. Без цього “довгі гроші” не з’являються, як би сильно ми їх не хотіли.

Не хочу займати багато вашого часу, тому за бажанням почитайте про роль Франкфуртської та Токійської біржі у повоєнному відновленні Німеччини та Японії.

Третя річ — довгі кредити для малого і середнього бізнесу. МСБ не витягне 2026 на коротких і дорогих грошах. Бізнес не росте на кредиті “на рік під ставку, від якої хочеться плакати”. Нам потрібні 7–10 років під ставку, яка дозволяє інвестувати.

Такі моделі існують. У Німеччині розвиткові програми і гарантії робить KfW. 

У США малий бізнес давно підтримує SBA через гарантування кредитів. Принцип один і той самий — гарантійний шар знижує ризик. Нижчий ризик дає дешевші гроші.

Дешевші гроші запускають інвестиції. Інвестиції дають податкову базу. Податкова база дає ресурс на оборону і на соціалку.

Без цього ми будемо красиво говорити про підприємництво і паралельно його вбивати.

І останнє. У війні держава інстинктивно хоче більше контролю. Це природно. Але країна виживає там, де більше свободи для економіки. Лібералізація — це менше винятків і дозволів, менше “рент” і дрібного шантажу. Більше захисту власності й контрактів. Більше швидких процедур, які не змушують людей ходити по колу.

Це зменшує вартість підтримки для союзників. І збільшує готовність інвестора ризикнути.

В свою чергу нам, варто відмовитись від позиції вічної жертви та вікових бідняків. Бо досі стратегія бідкання та колективної жертовності не привела нас до великих економічних досягнень.

ВАЖЛИВЕ

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ

Від виживання до перемоги

СЕРГІЙ МАГЕРА

Обережно - заміновано: скільки років знадобиться, аби зробити Україну безпечною

ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ

Україна: очікування від 2023 року. Тези

АНТОН ГЕРАЩЕНКО

путін уже програв. Але ми ще не перемогли

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ОСТАННЄ

МИКОЛА ФІЛОНОВ

Х vs ЄС: хто контролює контроль

ВІКТОР ЛЯХ

Україна переходить до нової культури даних: що змінює реформа Держстату

ВОЛОДИМИР КРЕЙДЕНКО

Безпека, гідність та Європа: чому потрібно змінювати правила роботи для українських водіїв

ВОЛОДИМИР БОРЕЙКО

Українці втратять свою батьківщину, якщо дозволять знищити останні ділянки дикої степової природи

РОМАН ОСАДЧУК

СЕТАМ-2025: п’ять яскравих лотів, які доводять силу відкритих аукціонів

ВІТА МІРОШНИЧЕНКО

Митне оформлення оборонної продукції: як уникнути затримок у сучасних реаліях

ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ

Пенсії та бюджет-2026: чому держава знову залишає пенсіонерів сам-на-сам із бідністю

ОЛЕКСАНДР КАЛЕНКОВ

Рух в Євросоюз неможливий без реформи Укрзалізниці

КИРИЛО ГОНЧАРУК

Національний скринінг, що змінює медицину: чому Україна стоїть на порозі системного прориву

ЮРІЙ БОЛОХОВЕЦЬ

Працівники з Бангладеш: чому є інші рішення проблеми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА