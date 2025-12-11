Україна переходить до нової культури даних: що змінює реформа Держстату

Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа

Україна робить крок до нової культури управління даними — відкритої та цифрової, у якій цифри працюють на людей, а не лежать у архівах. Це більше, ніж технологічна зміна, це фундамент державного управління: якісні дані стають сировиною для обґрунтованих рішень, ефективних політик та стійкого відновлення. Дані — це спосіб бачити себе. Без них навіть найкраща стратегія стає здогадкою.

Якісна та доступна статистика — це передумова реформ, відбудови і партнерств із міжнародною спільнотою. Цінність статистики зростає в умовах війни, коли кожне управлінське рішення має спиратися на точні цифри, а не інтуїцію. Саме тому ми в межах Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа, підтримуємо реформу Держстату — вона створює основу для рішень, які визначають траєкторію розвитку країни. Трансформується Держстат за підтримки Швейцарії — стратегічного партнера України у сфері цифровізації.

Тривалий час державна статистика в Україні була глибоко захована у складних таблицях, неуніфікована й часто не зрозуміла навіть фахівцям. Та сьогоднішні виклики вимагають іншого підходу: відкритості, цифрової зручності та оперативності. Країна, що виборює свою свободу та європейське майбутнє, потребує статистики, яка працює задля користі суспільства.

Щоб перейти до такого формату статистики, державі потрібні були технологічні рішення, нові підходи та партнерства.

Про що ця реформа і чому вона важлива для нас?

Цифрова реформа Держстату відповідає нашому спільному баченню:

ефективна держава починається з якісних даних.

Перехід до нової культури даних означає не просто оновлення інструментів. Це глибинна зміна:

від бюрократичних процедур — до цифрової сервісної інституції;

від окремих таблиць — до інфраструктури даних;

від паперових анкет — до опитування населення онлайн.

Дані мають бути не лише відкритими — вони мають бути точними, перевіреними, уніфікованими, доступними в один клік і готовими для ухвалення рішень.

Одним із результатів трансформації Держстату став оновлений портал офіційної статистики stat.gov.ua — сучасний, орієнтований на користувача цифровий простір для роботи з даними. Його ключова цінність — якість та уніфікація статистики, що прямо впливає на управлінські рішення.

Що змінилося?

Портал — єдине, узгоджене джерело інформації. Понад 2000 статистичних показників об’єднані в сотні тематичних наборів. Це зменшує ризик помилок і дублювання, а значить, — підвищує якість політик.

Штучний інтелект для роботи з офіційною статистикою. Не потрібно розбиратися у складній статистичній термінології — достатньо просто поставити запитання ШІ-асистенту StatGPT. Він перекладає цифри доступнішою мовою.

Більше ніж 50 інтерактивних дашбордів. Вони дозволяють кожному — від урядовця до журналіста — швидко побачити динаміку, порівняти дані й зрозуміти ключові тенденції.

Одна логіка фільтрації та візуалізації. Це створює стандарт, який робить дані більш зрозумілими та доступними.

Можливість отримувати дані через API. Це важливо для зручного й швидкого обміну масивами даних.

Інтегрованість у світову екосистему статистики. Україна впроваджує міжнародний стандарт SDMX, який використовують Євростат, ОЕСР та Світовий банк. Це означає, що Україна ще більше наближується до європейських правил прозорості й якості управління.

Як статистика впливає на державу і суспільство?

Для нас, як партнерів трансформації Держстату, ключове — зміна підходу до управління даними. Сьогодні Держстат стає основним постачальником даних для ухвалення державних рішень, а мета реформи — перетворити службу статистики на сучасну цифрову інституцію, що працює як ІТ-компанія: швидко, точно, масштабно та з надійною інфраструктурою даних.

Якісні дані зменшують простір для помилок і забезпечують правильність управлінських рішень. Вони мають бути не просто відкритими — а перевіреними, точними, уніфікованими й одразу готовими до використання в урядових аналітичних системах. Саме така статистика дає можливість уряду ухвалювати обґрунтовані політики, прогнозувати потреби та ефективно планувати розвиток.

Уніфікація, оперативність і зрозуміла методологія — це фундамент сучасної статистики. Прозорість важлива, і це наслідок якісних даних. Там, де цифри доступні й методологія відкрита, складніше маніпулювати, легше контролювати політики та оцінювати їхній реальний вплив.

Не менш важливим є рівний доступ до даних. Коли урядовці, бізнесовці, журналісти, дослідники, представники громад та громадяни користуються тими самими цифрами, формується культура відкритості та фактологічної дискусії, а рішення базуються не на припущеннях, а на доказах.

Це системні багаторічні процеси. Але напрям визначений правильно. І важливо, що Держстат демонструє готовність до змін — як технологічних, так і організаційних.

Подальша трансформація Держстату передбачає створення єдиної національної дата-фабрики — інтегрованої системи збору, оброблення й поширення даних. Наступні кроки: розширення наборів даних і поступове впровадження нових функцій для роботи з регіональною статистикою.

Для Програми EGAP реформа служби статистики — це внесок у розвиток державного управління, заснованого на прозорості, фактах і довірі. Це частина ширшої мети: зробити державні сервіси зручними, а процеси — відкритими й доброчесними. І ми й надалі підтримуватимемо ті зміни, які допомагають державі залишатися сильнішою, ефективнішою та ближчою до людей.

