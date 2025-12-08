СЕТАМ-2025: п’ять яскравих лотів, які доводять силу відкритих аукціонів

Роман Осадчук, генеральний директор ДП "СЕТАМ"

Вже понад 10 років в Україні працює без перебільшення одне з ключових надбань на шляху до Євроінтеграції — відкритий, захищений та зручний СЕТАМ — сервіс електронних торгів арештованим та іншим майном. За час роботи сервісу ми реалізували десятки тисяч цікавих лотів — від гайкових ключів за кілька гривень до величезних об’єктів, які приносили в бюджет кошти. Лише за 10 місяців цього року проведено 4 830 успішних торгів із загальною сумою продажу активів на понад 2,16 млрд грн.

У цьому блозі я наведу низку свіжих лотів, які не просто вдало продались — кожен лот став знаковою перемогою для всіх нас. Чому — поясню на окремих прикладах.

Перетворення проблемних активів на джерело прибутку: реалізація портфеля кредитів Приватбанку на 5,2 млрд

СЕТАМ продає не тільки арештоване майно. Будь хто може виставити свій лот на продаж на зручних для себе умовах. На майданчику активно працюють і банки: у 2025 році вони реалізували лотів на понад 590 млн грн.

В серпні на аукціоні СЕТАМ було реалізовано портфель прав вимоги ПриватБанку на суму 5,2 млрд грн. Лот пішов за 93 375 000 грн. Три фактори, на які одразу звертаємо увагу:

У торгах взяли участь чотири учасники;

Змагання було запеклим: зроблено 28 ставок . Конкуренція була справді гарячою;

. Конкуренція була справді гарячою; Аукціон тривав — з 9:00 до 20:04.

Чому я звертаю на цих особливостях аукціону увагу? На відміну від платформ із 3-хвилинним таймером, у СЕТАМ змагання до визначення переможця. Тобто немає часових обмежень, які б дозволили виграти просто через те, що конкурент не встиг зробити ставку. Механізм СЕТАМу дозволяє боротися за лот до визначення переможця.

Завдяки цьому безнадійні активи, що обтяжували банк, переходять у професійне та ефективне управління. Цю особливість добре розуміють наші партнери. Зокрема Приватбанк, який продемонстрував відповідальність і доброчесність, обираючи відкритий продаж проблемних активів саме через СЕТАМ.

Продаж кредитних активів через електронний аукціон надає вигоди для всіх:

Для банків : максимальна вигода;

: максимальна вигода; Для бюджету : реальні надходження;

: реальні надходження; Для держави і суспільства: ефективна робота банківських установ.

Право на лізинг за 201 мільйон? - Так, ми це можемо! Приклад БЦ Європа на Столичному шосе

Захоплююче змагання між п’ятьма учасниками, яке призвело до збільшення стартової ціни у 20 разів, тривало 15 годин: з 9:00 до 23:59. Право оформити договір лізингу з Ощадбанком на Бізнес-центр "Європа", розташований біля швидкісного Столичного шосе, на старті торгів оцінювалось у 10 млн грн першого лізингового платежу, а під час аукціону ціна зросла понад 20 разів — до 201 мільйона!

Важливо: мова не про продаж об’єкта, а лише про право оформити договір фінансового лізингу. Переможна ставка 201 млн грн.

Було зроблено 94 ставки. Це означає, що за об’єкт змагалися ті, хто знає не лише “ринкову ціну” споруд, але й оцінює прибуток, який принесе бізнес-центр для нового власника.

Увага, яку підприємство забезпечує аукціону, значно збільшує шанси, що об’єкт опиниться в руках інвестора, який докладе максимальних зусиль, аби БЦ приносив дохід, а чим більший дохід з об’єкта, тим більше податкових надходжень отримує держава.

Нафтоналивне судно? - Взагалі не проблема! Що означає приклад аукціону щодо судна ““INZHENER VALCHUK”

Ми час від часу чуємо жартівливе: “на СЕТАМі можна купити будь-що, навіть атомний підводний човен”. Впевнений, у нас з’являться такі лоти, коли прийде час арештовувати майно держави-агресорки. Успіхи в цьому плані нам забезпечені, адже ми вже маємо досвід продажу морських суден.

За “INZHENER VALCHUK” змагались п’ятеро учасників торгів. Початкова сума під час торгів зросла на 26%, з 2 504 666 до 3 155 879 грн. Таким чином завдяки СЕТАМ за побудоване у далекому 1988 році болгарське судно стягувач отримав 3,1 млн грн.

Два фактори, чому я наводжу саме цей приклад:

Нафтоналивне судно - це специфічний, вузькоспеціалізований морський транспорт. Цікавість до лота демонструє ефективність нашої системи та фахівців в роботі у складних та специфічних сегментах ринку. “INZHENER VALCHUK” має вкрай складну долю: ще у 2001 році його передали у довгострокову оренду ліберійській компанії, яка після закінчення строку оренди його не повертало. Судова тяганина тривала до 2018 року. Знайти покупця на такий об’єкт та ще й реалізувати його зі збільшенням вартості у 26% - це успіх, яким можна пишатись.

Зі 3100 гривень до 769 тисяч: аргумент для тих хто досі не вірить в аукціони

Останнім часом у бік СЕТАМу лунають дивні і досить цілеспрямовані закиди, мовляв, ми “занижуємо вартість лотів”, аби вони потрапили в “потрібні” руки. Ці аргументи легко розбиваються як теоретично, так і практично:

Теоретично : аукціон відкритий для учасників і спостерігачів. Якщо організатор штучно обмежить коло учасників, це буде видно всім. Реалізація лоту за неринковою ціною стане приводом для уваги як мінімум - журналістів, але скоріше за все - правоохоронців;

: аукціон відкритий для учасників і спостерігачів. Якщо організатор штучно обмежить коло учасників, це буде видно всім. Реалізація лоту за неринковою ціною стане приводом для уваги як мінімум - журналістів, але скоріше за все - правоохоронців; Практично: неможливість такого сценарію підтверджується реальними прикладами. Зокрема, продаж корпоративних прав ТОВ “МИЛА КІЗОНЬКА ГАЙ”, про який далі розповім.

Стартова ціна на корпоративні права становила 3100 грн. Крок аукціону - 155 гривень. Фінальна ставка - 769 тисяч. У читача з’являється логічне питання - яким чином ціна з таким маленьким кроком виросла у майже 250 разів? Все просто: протягом 12 годин торгів було зроблено 4953 ставки. Тобто нова ставка з’являлась ледь не кожні 9 секунд.

Цей приклад демонструє, що фантазії про “кума”, який купить актив за безцінь, залишаються фантазіями. В реальності ставки з’являтимуться щосекунди, поки інвестори не здадуться перед учасником із найвищою пропозицією.

Як отримати в місцевий бюджет у 63,6 разів більше грошей? Розповідаю на прикладі міста Хмельницький

Наостанок я зверну увагу на один з прикладів, який демонструє, як СЕТАМ стає не лише зручним активом для банків, приватних виконавців та установ, зацікавлених в добровільному продажі, але й як інструмент для ефективного наповнення місцевого бюджету.

Час від часу в обласних центрах трапляються скандали з виділенням комерційної землі, коли до прикладу, майно розподіляється кулуарними рішеннями місцевих рад. В таких випадках ми чуємо обурення місцевих підприємців, які замість чесного розподілення місцевих активів стикаються з несправедливістю.

Тому ми особливо пишаємося, коли наш майданчик стає полем для визначення ефективних користувачів місцевими активами, як, зокрема, це відбулось у Хмельницьому, де право на розміщення тимчасової споруди на пляжі, (яке реалізовувалось за початковою ціною у 436 гривень) врешті зросло до 27 777 грн.

Молодіжний парк на березі Південного Бугу це популярне місце відпочинку містян, і платити за оренду споруди лише 436 гривень на місяць було б несправедливо. Втім завдяки затятому протистоянню одразу 6 учасників, яке тривало з 9 ранку до 10 ночі, ціна зросла до 27 777 тисяч.

Зазначу, що врешті переміг перший учасник. В таких випадках я точно впевнений, якщо людина так затято змагалась за об’єкт, він точно розуміє його реальну цінність. Вважаю подібний приклад безумовно корисним і для інших міст: аукціон може і має стати ефективним помічником для органів місцевого самоврядування.

Замість висновку: чого ми очікуємо від 2026 року

В цьому блозі через 5 яскравих прикладів я пояснив переваги електронного аукціону та його важливість як інструменту ефективного наповнення бюджету та залучення якісних інвесторів.

У 2026 році ми продовжимо впровадження електронних аукціонів: для продажу арештованого майна, добровільної реалізації, співпраці з банками та ефективної реалізації великих і малих об’єктів. Економіка має працювати, і ми і далі маємо робити те, чому присвятили останні десять років: розвивати систему, у якій майно не втрачає цінності, а знаходить ефективного власника. І саме так СЕТАМ у 2026 році й надалі працюватиме на економіку, інвесторів та державу - відкрито, результативно і з користю для всіх.