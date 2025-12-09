Безпека, гідність та Європа: чому потрібно змінювати правила роботи для українських водіїв

Володимир Крейденко, народний депутат України

Скільки разів ви читали новини про жахливі ДТП за участі фур чи автобусів, де причиною вказували: «водій заснув за кермом»? За цими сухими рядками - людські життя і системна проблема, яку Україна ігнорувала роками. В гонитві за швидкістю доставки та прибутком ми часто забуваємо про фізичні межі можливостей людини. Водночас наші європейські партнери давно зрозуміли: втомлений водій - це потенційне джерело небезпеки для всіх учасників дорожнього руху. Саме тому мною разом з колегами розроблено законопроєкт № 14280 «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо гармонізації вимог до режимів праці та відпочинку водіїв і використання тахографів зі стандартами Європейського Союзу». Це не просто «чергові поправки». Це тектонічний зсув від хаосу до цивілізованих європейських правил, зобов’язання щодо яких ми взяли на себе, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС.

Досі в Україні правила праці та відпочинку водіїв регулювалися переважно наказами міністерств. Це створювало парадоксальну ситуацію: вимоги ніби є, але їхній статус нижчий за закон, а контроль - слабкий. У Європейському Союзі ці правила мають силу закону і є непорушним фундаментом, на якому тримається вся транспортна галузь. Наш законопроєкт виправляє цю прогалину. Ми піднімаємо питання безпеки на найвищий законодавчий рівень, імплементуючи регламенти ЄС № 561/2006 та № 165/2014. Ми перетворюємо застарілі норми на чітку систему, де кожен учасник ринку знає свої права та обов’язки.

Ключова новація - це технологічний контроль. Ми вводимо в законодавче поле поняття цифрового та розумного тахографа. Часи, коли можна було підкрутити спідометр або обдурити механічний прилад, мають відійти в минуле. Законопроєкт передбачає обов’язкове обладнання транспорту (вантажівок понад 3,5 т та автобусів на 9+ місць) сучасними пристроями. Що таке розумний тахограф? Це пристрій, який автоматично фіксує не лише швидкість та час руху, але й перетин кордону, координати початку та кінця робочого дня, місця завантаження. Це «чорна скринька», яка робить роботу водія прозорою. А для тих, хто захоче схитрувати, ми передбачили серйозні санкції. За використання пристроїв для обходу тахографа (різноманітних «магнітів» чи перепрошивок) пропонується штраф у розмірі 17000 грн. Безпека на дорозі не терпить компромісів.

Ми чітко прописуємо часові рамки, які є стандартом у Європі. Вони базуються на фізіології людини, а не на забаганках роботодавця. Максимальний час керування становить 9 годин на добу (двічі на тиждень можна подовжити до 10 годин), а тижнева межа - не більше 56 годин. Також після 4,5 годин за кермом водій зобов’язаний зробити перерву на 45 хвилин або розділити її на частини. Це не про обмеження бізнесу, це про гарантію того, що назустріч вам їде людина, у якої нормальна реакція, а не водій після 18-годинної зміни.

Особливу увагу хочу звернути на норму, яка захищає права водіїв як найманих працівників. Ми вводимо європейську норму, яка забороняє проводити регулярний щотижневий відпочинок (45 годин) у кабіні транспортного засобу. Кабіна, якою б комфортною вона не була, - це робоче місце. Людина повинна мати можливість повноцінно відновитися в нормальних умовах. Це питання поваги до професії та людської гідності.

Скептики можуть сказати, що це ускладнить життя бізнесу, але я стверджую, що це врятує ринок і вигідно всім. Передусім, це створить умови для чесної конкуренції, адже сьогодні добросовісний перевізник, який платить "білу" зарплату і дає водіям відпочивати, програє тим, хто витискає з людей останні соки, а новий закон вирівнює правила гри. Крім того, це відкриває кордони для наших компаній, бо українські перевізники прагнуть працювати на ринку ЄС, але без повної гармонізації законодавства та використання смарт-тахографів ми там - чужі, тож цей законопроєкт - наш квиток до повноцінної інтеграції в європейську логістичну систему. І, безумовно, головним бенефіціаром стане безпека, оскільки зменшення аварійності через втому збереже тисячі життів. Ми не вигадуємо велосипед. Ми беремо модель, яка довела свою ефективність у ЄС, і адаптуємо її для України. Час переходити від «дикого ринку» до цивілізованих європейських автошляхів.