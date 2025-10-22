Інтерфакс-Україна
Колонки
13:00 22.10.2025

Автор ВОЛОДИМИР КРЕЙДЕНКО

Електромобільність як стратегія незалежності: чому продовження пільг до 2027 року - це сильне рішення

3 хв читати
Електромобільність як стратегія незалежності: чому продовження пільг до 2027 року - це сильне рішення

Володимир Крейденко, народний депутат України

Рішення Верховної Ради продовжити пільги для імпорту електромобілів до 1 січня 2027 року - це не просто чергове податкове послаблення. Це сигнал про те, що навіть у час війни Україна здатна мислити стратегічно, формуючи майбутнє з урахуванням енергетичної безпеки, економічної доцільності та соціальної справедливості.

В умовах, коли наша країна все ще живе у стані воєнної мобілізації, будь-яке рішення, яке зменшує залежність від нафтопродуктів, є рішенням у сфері національної безпеки. Кожен електромобіль, який виходить на українські дороги, - це менше пального, завезеного з-за кордону, менше валютних витрат і менше вразливості перед коливанням цін на нафту.

Пільговий режим, запроваджений ще у 2018 році, став основою для народження ринку електромобілів в Україні. Звільнення від ПДВ, ввізного мита та мінімальний акциз знизили вартість авто на 25-35%. Саме це зробило електрокари доступними для середнього класу, перетворивши їх із розкоші на реальний засіб пересування. Сьогодні понад 80% електромобілів, які завозяться до України, - це вживані моделі, придбані не великими корпораціями, а звичайними громадянами.

Якби пільги було скасовано, ринок зупинився б миттєво. Вартість авто зросла б на третину, і електромобілі стали б знову недосяжними для більшості. Це вдарило б не лише по споживачах, а й по бізнесу, який інвестує у зарядну інфраструктуру, логістику, обслуговування. Саме тому рішення Верховної Ради продовжити пільги стало актом економічної розсудливості.

Сьогодні в Україні вже діють тисячі зарядних станцій, працюють сотні сервісних центрів, формується ціла екосистема навколо електротранспорту. Це не лише транспортна, а й технологічна індустрія, яка створює робочі місця. Вона стимулює розвиток суміжних галузей - від виробництва акумуляторів до систем зберігання енергії, які у перспективі зможуть підсилювати навіть енергетичну незалежність регіонів.

Важливо й те, що електромобільність - це не лише про економіку, а й про довкілля. Українські міста входять до списку найбільш забруднених у Європі. Старий дизельний транспорт - головне джерело твердих частинок, які ми вдихаємо щодня. Кожна заміна двигуна внутрішнього згорання на електричний - це менше диму, менше шуму і чистіше повітря. Зниження рівня забруднення безпосередньо впливає на здоров’я населення і зменшує витрати системи охорони здоров’я.

Збереження пільг також має соціальний вимір. У період економічної невизначеності електромобіль - це спосіб зменшити витрати родини. Зарядка одного авто обходиться в середньому у 7-10 разів дешевше, ніж заправка бензином або дизелем. Менше витрат на обслуговування - менше залежності від валютних коливань, оскільки електроенергія виробляється в Україні. Це формує більш стійку модель споживання і допомагає громадянам адаптуватися до складних економічних умов.

Рішення парламенту підтримати продовження пільг показало, що українська влада здатна діяти не ситуативно, а стратегічно. Усі ключові фракції продемонстрували розуміння, що короткострокова економія не може бути важливішою за довгостроковий розвиток.

В умовах війни будь-який сигнал стабільності - це теж зброя. Україна зберігає курс на сучасну, технологічну, енергонезалежну економіку. Продовження пільг для електромобілів - це не просто податкове рішення, а вибір на користь майбутнього. Це вибір на користь незалежності від нафти, на користь чистого повітря, стабільних податків і робочих місць.

 

