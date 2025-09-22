Шолом, що рятує життя і гроші: чому Україні потрібен новий стандарт безпеки для мотоциклістів

Володимир Крейденко, народний депутат України

Кожен, хто сідає за кермо мотоцикла чи мопеда, свідомо бере на себе ризик. Але різниця між життям і смертю часто вимірюється не швидкістю, а якістю захисту. Сьогодні українські водії та пасажири двоколісного транспорту фактично не мають гарантії, що їхній мотошолом відповідає сучасним міжнародним вимогам. І це - не дрібниця, а питання життя, здоров’я та мільярдних втрат для держави.

Українське законодавство вже зобов’язує водіїв та пасажирів мотоциклів і мопедів користуватися мотошоломами. Це чітко передбачено пунктом 2.3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів №1306. За відсутність шолома або порушення правил його використання передбачено штраф - 510 грн за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак, проблема полягає в тому, що немає жодних норм щодо сертифікації цих шоломів. Водій може купити дешевий виріб без перевірки якості, і формально він не порушить закон, хоча такий "шолом" може не витримати навіть легкого удару.

Це має прямі наслідки для безпеки. За даними дослідження Інституту економіки та прогнозування НАН України, рівень використання мотошоломів залишається критично низьким: шоломи носять лише 61% водіїв і пасажирів, але серед них сертифіковані - лише 27%. У 2024 році водії та пасажири мотоциклів і мопедів становили 87% усіх травмованих у ДТП цього виду транспорту і 8% загиблих. У результаті Україна щороку втрачає величезний людський потенціал - тільки за 2021 рік загальна кількість років життя, втрачених через передчасну смерть або інвалідність унаслідок дорожньо-транспортних пригод, становила понад 312 тисяч.

Вихід із цієї небезпечної ситуації пропонує впровадження в Україні Регламенту ECE №22.06 - сучасного європейського стандарту безпеки мотошоломів. Він вимагає не лише перевірки ударостійкості, але й тестування на ротаційні навантаження, оцінки захисту при різних швидкостях і під різними кутами удару, а також ефективності щитків та вентиляції. Іншими словами, це шоломи, які значно краще захищають голову й шию в реальних умовах ДТП.

Запровадження такого регламенту створить прозорі правила на ринку: продавати можна буде лише ті моделі, які пройшли сертифікацію. Це захистить споживачів від небезпечних підробок і стимулюватиме виробників та імпортерів працювати за міжнародними стандартами.

Скептики можуть запитати: чи не стане це надмірним тягарем для гаманця? Дослідження показує, що мінімальна вартість сертифікованого за новим регламентом шолома на українському ринку сьогодні — близько 2,5 тис. грн. Для порівняння, навіть при легких травмах індивідуальні витрати на лікування водія або пасажира без шолома стартують від 22 тис. грн, а при тяжких травмах та інвалідності можуть сягати 5,4 млн грн. У кожному з рівнів травмування наявність якісного шолома дозволяє зменшити витрати на лікування від 6% при легких травмах до 40% - при критичних.

Наслідки для бюджету не менш вражаючі. У 2024 році держава витратила на медичну допомогу постраждалим мотоциклістам і пасажирам 156 млн грн. Якщо рівень використання шоломів не зросте, до 2030 року ця сума може сягнути 472 млн грн на рік. Натомість за умов повного охоплення сертифікованими шоломами економія лише на медичних витратах складе 306 млн грн щороку.

Але це лише вершина айсберга. Макроекономічні втрати від загибелі та травмування людей у ДТП за участю мотоциклів та мопедів у 2024 році оцінюються від 30,6 до 34,5 млрд грн - це до 0,45% ВВП країни. Вартість втрати одного життя - від 4,7 до 14,4 млн грн, інвалідності - до 14,8 млн грн. Якщо частка сертифікованих шоломів зросте до 100%, економіка отримає соціально-економічний ефект від 7,4 до 21,8 млрд грн на рік, що еквівалентно 0,1-0,28% ВВП. За прогнозами, до 2030 року ефект може сягнути 0,92% ВВП - це десятки мільярдів гривень, які держава збереже на охороні здоров’я, соціальних виплатах та відновленні людського капіталу.

Впровадження Регламенту ECE №22.06 - це не лише про життя і здоров’я конкретних людей, це стратегічне рішення для економіки. Воно допоможе зменшити навантаження на бюджет, зберегти продуктивність робочої сили, створити цивілізований ринок мототоварів і виконати міжнародні зобов’язання щодо зниження смертності на дорогах.

Кожен мотоцикліст, який обирає сертифікований шолом, робить свій особистий внесок у цю спільну справу. Бо шолом - це не просто аксесуар. Це гарантія, що подорож закінчиться вдома, а не в лікарні чи в статистиці смертності. І держава повинна зробити все, щоб цей вибір став очевидним і доступним для кожного.